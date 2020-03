13 mar 2020 sara corral

Esta edición de 'Supervivientes 2020' está dando mucho de lo que hablar. Y es que aunque llevan pocas semanas aislados, los enfrentamientos entre los concursantes son bastante habituales. Tal es así, que anoche en directo se vivió uno de los enfrentamientos más fuertes jamás vistos entre Fani, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', y Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun.

Ayer, la audiencia de 'Supervivientes 2020' decidió que Cristian Suescun se convirtiera en el primer salvado de la noche. La noticia, que no pareció sentar muy bien al resto de compañeros, provocó una pelea que ninguno olvidará. "Me he quedado muerta, no puedo asimilarlo", decía Fani al enterarse de la noticia.

Bajo la atenta mirada de Cristian, la joven añadía: "Yo pensaba que se salvaba Ana María y, egoístamente, que yo me salvaba el jueves contra él". Estás palabras enfurecieron mucho a Cristian que no dudó en contestar a Fani tras los reproches.

"No se lo merece, ha robado y ha mentido. A la gente le guste ver movidas desde su casa pero ¿Hasta qué punto?", continuaba diciendo Fani. "No sé por qué ha sentado tan mal mi salvación", replicaba Cristian alzando la voz.

A lo que Fani sentenció: "Porque sinceramente no te lo merecías. Nos lo merecíamos más Ana María, Alejandro o yo. Nosotros no hemos robado y no hemos hecho cosas que no teníamos que hacer. Tú has sido mal compañero con todos".