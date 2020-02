7 feb 2020

Hace poco más de un mes nadie conocía a Estefanía Carabajo —también llamada Fani—, pero el nuevo 'reality' estrella de Mediaset, 'La isla de las tentaciones', la ha convertido en el personaje revelación del grupo televisivo. Ha sido gracias a su rentable infidelidad a Christopher, con el que toda España se ha volcado, de la mano de Rubén, uno de los tentadores.

Ocurrió pocos días después de aterrizar en la isla. Fani comenzó un tonteo con uno de los solteros con los que compartía villa en República Dominicana y terminó protagonizando un 'edredoning' caribeño ante millones de espectadores. Lejos de parecer arrepentida en su reencuentro con Christopher, con el que llevaba 7 años de noviazgo, se mostró fría, distante, e incluso esbozó alguna que otra sonrisa viendo sus imágenes con Rubén. Fue entonces, mientras afirmaba no estar enamorada de él, que Fani puso punto y final a su historia con quien hasta entonces había sido su pareja.

Todo esto se produjo en junio del pasado año. Desde entonces, ha pasado tiempo y, aunque no se sepa con exactitud cómo se ha producido, sí se sabe que se han reconciliado, consiguiendo salvar su relación tras el paso por el reality, como también ha ocurrido en el caso de Adelina y José. Han sido varias las imágenes de la pareja que han publicado algunos medios de comunicación o que circulan por las redes sociales, como las que se pueden ver en las páginas de esta revista. En ellas, Estefanía y Christopher se muestran como cualquier otra pareja con una vida en común. Llenando el depósito del coche, haciendo la compra e incluso recogiendo al hijo de ella en el colegio.

Parece que, lejos de lo que muchos pensaban, La isla de las tentaciones solo ha supuesto en su relación una crisis ya superada y un trampolín a futuros proyectos profesionales. Al menos para ella, porque él, según han apuntado algunos medios, ha tenido que cogerse una baja por depresión como consecuencia del acoso que sufre en el restaurante en el que trabaja. De hecho, en varios vídeos virales que circulan por la red, se ve cómo algunas personas le gritan desde la puerta del local el ya famoso —y protagonista de muchos 'memes'— "Estefaníaaa", el grito del chileno que se ha convertido en una de las secuencias más destacadas del reality y que se produjo después de ver cómo Fani le era infiel con Rubén.

Christopher junto al hijo de Fani.

El pasado de Fani

Posible hija biológica de Emilio González, cantante de los Chichos, o eso afirma ella, y con un pasado marcado por los malos tratos, el abandono de su madre y una relación complicada con sus hermanas, Fani no lo ha tenido fácil en la vida. Según una entrevista concedida a la revista 'Lecturas', la participante ha tenido que soportar situaciones muy desagradables desde su infancia. También en su vida adulta. De hecho, tal y como ella misma ha relatado, tuvo que interponer una demanda al padre de su hijo por malos tratos con pruebas médicas de por medio. "Me insulta por redes, dice que no ve a mi hijo porque no le dejo verlo. El niño no quiere verlo", ha confesado.

A pesar de todo, Fani afirma haberse sentido libre en el programa que le ha catapultado a la fama porque, según ha confesado, ha sido la primera vez que no sintió preocupaciones. Ya en España, cuenta con muchos detractores, pero también con múltiples fanes, que acuden a discotecas con la intención de encontrarse con ella o la paran por la calle para pedirle alguna fotografía.