13 mar 2020

Ser famoso tiene sus pros y sus contras. Dentro del paquete de las segundas, encontramos las críticas. Y cuando uno se enfrenta a las que son constructivas y dentro del ámbito laboral, hay que encajarlas con deportividad y aprovecharlas como trampolín para ser cada día mejor. Lo complicado es tener que soportar comentarios despectivos hacia el físico. Billie Eilish ha sido la última en sufrirlo.

La respuesta que ha dado, ha sido magistral. Muy aplaudida. Tanto, que se ha convertido en viral. A sus tiernos 18 años y convirtiendo todo lo que toca en éxito, Billie ha querido dejar claro que no piensa permitir que se proyecte una imagen sexualizada de su cuerpo como parte de la promoción de su trabajo. Que ella vale por lo que canta y no por cómo es su físico o la ropa que viste.

El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías?"

En el intermedio de su último concierto proyecto un vídeo en el que se la puede ver irse quitando, poco a poco, la ropa. Mientras esto sucede, se escucha como dice: "¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él".

Eilish, que se queda finalmente en sujetador y una 'blazer', lanza una pregunta final: "¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?". Un discurso muy aplaudido por todos los presentes en el American Airlines Arena de Miami, donde se estaba celebrando el concierto, pero también en las redes sociales.