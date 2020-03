14 mar 2020

Es probable que alguno de ellos no se creyera que, finalmente, fuese a participar en 'Supervivientes 2020', pero a ninguno de los miembros de la familia de Rocío Flores les pudo pillar por sorpresa absoluta que la joven les anunciara que iba a ser una de las concursantes del 'reality'. A no ser que no vean la televisión ni lean nada de nada de la prensa del corazón.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ya fue tanteada hace un año. Las reticencias de su padre y el alto caché de Isabel Pantoja, estrella indiscutible de la edición de 2019, provocaron que se quedara en tierra. Y, desde semanas antes de que arrancara el programa se hablaba de ella como participante central. Su salto a la pequeña pantalla como defensora de su padre en 'GH VIP 7' eran un aval más que suficiente para dar el salto como protagonista.

Rocío ha contado a sus compañeros en la isla cómo se tomaron en su casa que aceptara la oferta. Cómo reaccionaron cada uno de sus familiares cuando les fue contando que, finalmente, había decidido exponerse en este reto en el que, además del componente de aventura, hay que contar con la presión que puede provocar que se cuenten más detalles de la vida privada de los que se revelarían en una situación normal.

Mi hermano me dijo que qué hacía yo ahí, pero que me iba a defender"

"A mi abuela, la pobrecita mía se lo conté días antes, y yo soy como su ojito derecho. Siempre que me pasa algo o salgo por la tele ella lo pasa muy mal. Mi hermano me dijo que qué hacía yo ahí, pero que me iba a defender". comenzaba relatando la joven ante la atención de algunos de los supervivientes.

"Le pregunté a Lola si me echaría de menos y me respondió: 'Tampoco te vas tantos días'. Le expliqué que me iba 90 días pero al otro lado del mundo y se ralló, no paraba de llorar", continuaba sacando a la luz todas esas reacciones, contando la de su tía Lola. También sentenció que Olga, la mujer de su padre, le mostró apoyo desde el primer segundo.

Pero, ¿cómo se lo tomó Antonio David? "Mi padre cuando se lo conté me dijo: '¿Qué?'. Le senté en una silla y le dije: 'Bueno, ahora viene la noticia estrella. Que sepas que me voy a 'Supervivientes'", desvelaba el misterio de cómo se lo tomó el hombre que la defiende con uñas y dientes desde el plató. Tal y como ella misma hizo con él hace unos meses cuando entró en la casa de Guadalix de la Sierra.