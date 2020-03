13 mar 2020

Durante tres semanas, Rocío Flores ha conseguido evitar hablar del tema que todos estábamos esperando. Del motivo principal por el que Telecinco y la productora estaban deseando que pisara la isla de 'Supervivientes' o cualquier otro 'reality'. Efectivamente, tras 21 días, por fin la hemos escuchado manifestarse sobre cómo se ha sentido ella durante estos ochos años que no se ha hablado con su madre, Rocío Carrasco.

En mi casa nunca se ha hablado mal de mi madre"

"En mi casa nunca se ha hablado mal de mi madre, nunca, nunca... Ni aún haciendo lo que ha hecho", decía la joven en una conversación con algunos de sus compañeros de concurso. Lo que no sabe, es que Vanitatis, justo el día que iba a empezar el 'reality', sacó a la luz ese documento judicial sobre la pelea que supuso el punto y final de su relación con Carrasco y en el que Flores no sale muy bien parada...

"Con 8 o 9 años me tenía que hacer responsable de cosas que no me correspondían, y no por parte de mi padre", continuaba narrando lo mal que lo ha pasado por culpa de su progenitora. Y no se cortaba a la hora de contestar a Elena, la madre de Adara, cuando comentaba que su padre no les había puesto en una situación fácil a ella y su hermano: "Las personas que pensáis así si supierais el calvario que hemos vivido te garantizo que no pensaríais así. Mi padre antes de hablar en televisión, ha hecho muchas cosas, porque la otra parte no hacía nada".

Si no fuera por mi padre no tendría los valores que tengo"

"A mí que nadie me venga a hablar del respeto a los hijos porque no lo han tenido, y no precisamente por parte de mi padre. Aquí hemos perdido mi hermano y yo en una guerra que no nos pertenece", proseguí Rocío que, una vez destapada la caja de los secretos, no tenía intención de cerrarla de golpe. "Si no fuera por él no tendría los valores que tengo, ni sería lo que soy, ni valoraría lo que tengo. Me fui con el que menos dinero tenía y el que más estricto era, estoy muy orgullosa del padre que tengo", terminaba.

Tras ver el vídeo, a Antonio David Flores se le caían las lágrimas. No lo podía evitar, víctima de una mezcla entre la angustia porque su hija pudiera estarlo pasando mal al revivirlo y por el hecho de estar removiendo esa parte de su pasado que a él también le ha hecho mucho daño. Un llanto que se intensificaba cuando su hija, más tranquila, explicaba a Jorge Javier por qué se había lanzado a romper su silencio.

"Se nos juzga sin saber toda la historia que hay detrás, y. por eso le contesté a Elena. Como me dijo alguien, con quien trabajas la vida te quita de un sitio pero te lo da por otro", eran sus palabras al presentador. Las mismas que provocaban un sentimiento aún mayor de orgullo en Antonio David, que vivió su noche más emotiva en un plató de televisión.