15 mar 2020

En esta crisis sanitaria, muchos son los que están intentando aportar su granito de arena para hacer más llevadera la cuarentena. Algunos cantantes están ofreciendo conciertos en 'streaming' a través de las redes sociales y otros buscan concienciar a la sociedad de que lo importante es quedarse en casa a través del hastag #yomequedoencasa, como es el caso de las 'influencers'.

Pero Madame de Rosa ha ido un paso más allá y ha decidido retomar su profesión para ayudar a luchar contra el coronavirus desde los hospitales. Quizás muchos lo desconocían, pero la experta en moda fue enfermera. A través de Instagram ha decidido explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

"VUELVO A TRABAJAR DE ENFERMERA. Espero que no me echéis demasiado de menos, me tengo que ir a ayudar a gente que lo necesita... Os quiero 3000", ha escrito junto a un vídeo en el que relata con todo detalle cómo retomará su profesión.

"He tomado la decisión porque, desde la semana pasada, era una idea que rondaba mi cabeza cuando empecé a ver que la cosa se ponía más seria", ha comenzado diciendo, y ha añadido: "Mandé mi currículum al hospital de La Paz, que es verdad que están un poquito desbordados y me llamaron".

Como respuesta a una situación como la que estamos viviendo, Madame de Rosa ha reconocido haber sentido miedo: "Al principio me daba miedo, el miedo es humano. Me daba miedo por mi familia, por exponerles. Si me voy a meter en la boca del lobo, cuando vuelva a casa voy a exponer a mi familia".

Visiblemente emocionada, Madame de Rosa ha afirmado: "Es egoísta por mi parte, porque si no lo hacía sé que no me iba a sentir bien y si lo hago me voy a sentir mejor. Tuve unas horas de miedo, las vencí y creo que soy una persona valiente. Quiero ayudar a mis compañeros, quiero ayudaros a vosotros y nada, que voy a estar ausente por aquí".