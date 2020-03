15 mar 2020

Ezequiel Garay se ha convertido en el primer caso de coronavirus confirmado en LaLiga, tal y como él ha confirmado a través de su cuenta de Instagram. Muchos de los seguidores del futbolista y de Tamara Gorro se han preocupado por la salud de la pareja.

Por eso, la respuesta de la 'influencer' no ha tardado en llegar, y lo ha hecho en forma de vídeo, con un mensaje claro, dando ejemplo de lo que hay que hacer en estos momentos tan complicados.

"Estamos bien", comienza diciendo Tamara, y añade: "Supongo que yo también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él". Tal y como ha declarado, la familia al completo se encuentra aislada en un apartamento de Madrid, una decisión que al parecer tomaron hace algún tiempo.

Tamara ha mandado un mensaje para concienciar a su "familia virtual" sobre la importancia de mantener la calma y no colapsar el sistema: "No me voy a volver loca pidiendo la prueba, estoy bien, no hay que colapsar el sistema y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan".

"Tranquilidad y vamos a por el coronavirus, porque juntos podemos", ha finalizado.