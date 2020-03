17 mar 2020

Elvira Sastre nació en Segovia en el año 1992. Es poetisa, escritora, filóloga y traductora literaria. La influencia de su padre por la lectura, fue decisiva para ella. De ahí que tras su llegada a Madrid diera un cambio radical a su vida. Poco a poco se abrió camino compartiendo escenario con autores de la talla de Luis García Montero, Raquel Lanseros o Benjamín Prado, quien firma el prólogo de su poemario 'Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo', con la editorial Lapsus Calami.

A partir de este momento, sus publicaciones la convierten en una de las escritoras más importantes de su generación con los poemarios 'Baluarte, ya nadie baila' –editado por Valparaíso Ediciones–, 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida' –editorial Visor–, y 'Días sin ti, su primera novela' –editorial Seix Barral, el pasado año–, y ganadora del Premio Biblioteca Breve. Elvira Sastre me invitó a su casa situada cerca del emblemático barrio de Lavapiés para que conozca a sus dos perros, que ladran insistentemente cuando oyen el timbre. Uno se llaman Viento, tiene dos años y es un cruce de Border Collie, y la pequeña, Berta.

Hoy Corazón ¿Es cierto que Viento llegó a su vida como un halo de esperanza en un momento muy especial?

Elvira Sastre Sí. Fue cuando se fue Tango, el perro de mi vida.

Hoy Corazón Al que escribió un poema muy emotivo. ¿Es cierto que sus perros son adoptado?

Elvira Sastre Todos han sido adoptados. Viento llegó dos semanas después de que Tango se fuera. No podía soportar su ausencia y lo adopté. Después de mucho buscar, por fin lo encontré en una Asociación cacereña que se llama Cara Lápiz. Tenía una hermana que se llevó una familia sevillana. Según me contaron, la madre de Viento sufrió maltrato.

Hoy Corazón Él ha tenido la suerte de encontrar un verdadero hogar y por su carácter parece que el nombre le viene que ni pintado.

Elvira Sastre Los nombres que se les pone están relacionados con el carácter, y Viento lo confirma. Es más consciente de lo que ocurre a su alrededor que cualquier otro perro, y eso le genera mucha ansiedad, del mismo tipo de la que tenemos los humanos. Esto también le ha hecho ser muy sensible, ha tenido muchos miedos: a los niños, al ruido de los patinetes, a las bici...

Hoy Corazón ¿Ha necesitado algún tipo de ayuda para superarlo?

Elvira Sastre Sí. Ha tenido adiestradores y con ayuda hemos logrado canalizar su energía a través de ejercicios específicos para él y su tratamiento. Ahora está mucho más tranquilo.

Hoy Corazón ¿A Berta la adoptó en la misma Asociación que a Viento?

Elvira Sastre No. Ella es malagueña y estaba en muy malas condiciones. Berta llegó a nuestra vida a través de una amiga que es voluntaria en una protectora y que se había llevado a toda la camada a su casa para cuidarles. Insistía en que Viento necesitaba una hermana, y nos envió una foto. Cuando la vi con la pata rasurada y con la vía puesta, no lo dudé y la adoptamos. Yo colaboro con diferentes asociaciones y somos casa de acogida, tenemos perros que están en casa hasta que les encuentran una familia.

Hoy Corazón Al ser más pequeña que Viento, ¿este ejerce de hermano mayor?

Elvira Sastre Berta tiene muchos traumas y con Viento se siente muy segura, es su faro, la ayuda muchísimo.

Hoy Corazón Elvira, ¿cómo reaccionan Viento y Berta cuando llegan los perros de acogida?

Elvira Sastre Hemos tenido mucha suerte, la primera vez que vinieron dos podenquitas, las llamábamos las Loritas, y Viento reaccionó muy bien, hicieron pandilla. Nos dieron muchas satisfacciones hasta que las adoptaran a las dos una familia de Granada.

Hoy Corazón 'A los perros buenos no les pasan cosas mala's. ¿Que le llevó a escribir este libro?

Elvira Sastre El escribir y la poesía me ayudan en todo. Cuando Tango se puso malo, dejé de hacer lo que estaba haciendo, y me fui a Segovia a casa de mis padres. Le escribí un poema que le leía y cuando falleció escribí el libro. Me ayudó a entender el proceso de la enfermedad y a reconciliarme con la muerte. Es un libro que está ayudando a mucha gente.

Hoy Corazón ¿A Viento y a Berta también les escribe poemas?

Elvira Sastre Claro, siempre están presentes en todo lo que hago.

Hoy Corazón Vivimos un momento en el que se está rescatando a poetisas que han sido invisibles a lo largo de la historia. ¿Qué medidas adoptan las de su generación para que no les ocurra lo mismo?

Elvira Sastre Yo siempre digo que fueron ellas las que hicieron el trabajo sucio, las invisibles que no se las conocen pero que nos allanaron el camino. Tenemos la responsabilidad no solo con lo que escribimos sino con la manera de mostrarlo al mundo y por pelear por la igualdad. El mundo de la literatura es un mundo muy marcado por hombres.

Hoy Corazón ¿Usted aparece en los libros de texto?

Elvira Sastre Se que en algunos ya estoy. Hay clases de Lengua donde hacen ejercicios con textos míos o con poemas. Además yo suelo ir a los institutos con las becas del Ministerio a dar charlas a los chavales.

Hoy Corazón ¿Goza de buena salud la poesía española en estos momentos?

Elvira Sastre La poesía siempre ha estado presente. Yo no me he inventado nada ni he revolucionado el mundo con lo que escribo. He aprendido de García Montero o Idea Vilariño, son mis influencias y escribo de una forma similar. Ahora bien, hay un método de difusión nuevo que es Internet, lo que nos permite que la poesía llegue a gente que ni siquiera sabía que le gustaba.

Hoy Corazón Casi a diario se cierran librerías en nuestro país, ¿se lee poco en España?

Elvira Sastre Es muy triste. Yo siempre intento apoyar a las librerías pequeñas, las de barrio. Es una gozada llegar a una librería, decirles cuáles son tus gustos y que te recomienden un libro. La gente se queja de que un libro cuesta dieciocho euros. Pero, ¿cuánto cuestan los cubatas que se toman los sábados.