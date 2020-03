3 mar 2020

Manuel Calvo Villena nació en la localidad malagueña de Torrox, en 1966. Trabajó como marino mercante y buceador de la Armada Española. En la actualidad es presidente de la asociación sin ánimo de lucro MaratónDog, dedicada a difundir la historia y la cultura del perro. Aventurero, naturalista, animalista y divulgador, lucha porque se respete la fauna y el medio ambiente. En unas semanas, Manuel viajará a Alaska, donde rendirá un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, en el 40 aniversario de su muerte. Una iniciativa del proyecto Desafío Ártico, que surge en el año 2015 con el objetivo de la concienciación medioambiental, fomento del deporte y respeto a los animales. Norte y Barlovento son dos Alaska Malamute que comparten sus vidas con Manuel Calvo.

Corazón Espero no cometer una indiscreción si le pregunto por la edad que tienen.

Manuel Calvo Son muy jóvenes, Norte tiene dos años y medio y Barlovento uno y medio, pero llegaron con dos meses a mi casa. Han crecido en un entorno familiar, con mi mujer y mis tres hijos: Paula, Manuel y Carmen.

C. Pero su familia perruna es más grande.

M.C. Sí, ahora tenemos siete, cuatro Alaska Malamute y tres Jack Russel, pero hemos llegado a tener dieciséis. Todos están muy en forma, todas las mañanas de siete a nueve les saco para que hagan ejercicio.

C. ¿Los nombres de estos dos ejemplares tan especiales, tienen relación con su pasado como marino de la Armada Española?

M.C. Norte, se lo puse porque me encanta el gran norte de Groenlandia. Todo lo que pasa del círculo Polar Ártico, para mi tiene un encanto especial. Barlovento, sí que ha sido por los veinte años que he sido marino de la Armada Española.

C. Algunos perros son muy rebeldes en sus primeros años ¿Cómo andan de talante Norte y Barlovento?

M.C. Los dos son muy dulces. No les puedes dejar hacer de pequeños lo que no quieres que hagan de mayores. Es la base de una buena educación. Mis perros no están adiestrados, no les he enseñado a que se sienten, se levanten ni ninguna de esas cosas. Creo que pierden parte de su identidad. Pero están muy bien educados, y jamás se debe utilizar la violencia con ellos.

C. En el mundo de sus siete perros, ¿reina la paz?

M.C. Es como en el mundo de los seres humanos. Tienen sus simpatías y sus antipatías, pero si estoy yo delante no hay ningún tipo de conflicto. Solo discuten por la comida y el amor.

C. Debe ser difícil quererlos a todos por igual.

M.C. Sin que se enteren los demás, Norte es mi preferido y él lo sabe.

C. Además de sus siete perros, hay alguien más que no me ha presentado.

M.C. Sí. Un halcón. Se llama Pirata, tiene tres años y lo utilizaban para competición, pero había perdido la vista de un ojo y ya no les servía para competir. No le tenían abandonado porque le daban de comer, pero no volaba… Hablé con el dueño y decidí adoptarlo y cuando llegó a casa los primeros días no comía. Ahora está prácticamente recuperado gracias a mi hijo Manuel.

C. ¿Cómo empezó en la cetrería?

M.C. Los animales, desde que nací, han estado presentes en mi vida. Y cetrero me hice por la influencia de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero por circunstancias de la vida lo tuve que dejar.

C. ¿Alguno de sus hijos sigue sus pasos?

M.C. Es difícil. Manuel fue reconocido por el presidente Pedro Sánchez como el explorador polar más joven de España. Con 16 años estuvo conmigo casi un mes en el norte de Groenlandia con una expedición con trineos y perros. Pero no sé qué pensará hacer en el futuro.

C. Tiene cuatro perros, ¿los Alaska Malamute le ha acompañado en sus expediciones?

M.C. No. En Groenlandia, para preservar la pureza de la raza, no está permitido. El año pasado estuve un mes recorriendo 450 km en esta zona del planeta. Lo hice en solitario para documentar el cambio climático que está alterando el ecosistema y la forma de vivir de sus gentes. Por el peligro de las grietas en el hielo, utilizo un tipo de trineo muy grande con doce o dieciséis perros autóctonos.

C. ¿Cómo influye el cambio climático en los animales?

M.C. Te voy a poner un ejemplo: hace tres años, con mi hijo hicimos un censo en el Norte de Groenlandia y comprobamos que está descendiendo el mundo animal de una forma brutal. Los Inuit básicamente tienen los perros para desplazarse, es casi su único medio de transporte. Lo hacen por el mar helado y el hielo marino cada vez está más fino. Esto puede suponer la desaparición de los perros groenlandeses.

C. Su próxima expedición será para rendir un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, en el 40 aniversario de la muerte.

M.C. Fue el primero que nos inculcó los valores ecológicos de protección del medio ambiente, sobre todo el de los animales. Félix se desplazó a Alaska para seguir y grabar la Iditarod, la carrera de trineos tirados por perros la más dura del mundo, para después emitirla en su programa El hombre y la Tierra. Sufrió un accidente mortal. Yo voy a ir con mis perros Norte y Alaska, para estar allí ese mismo día catorce de marzo en el que nos dejó, y reproducir la ruta que él hizo y documentarlo. Será el 'Desafío Ártico 2020'.

C.

¿Cómo surgió 'Desafío Ártico'?

M.C. Es un proyecto que forma parte de 'Tiendanimal Educa', una campaña de Responsabilidad Social Corporativa a nivel nacional que, está organizada por MaratónDog, Tiendanimal y patrocinada por Royal Canin. Su principal objetivo es intentar concienciar a los jóvenes en el respeto a los animales y sobre todo del medio ambiente.

C. ¿Cuál es su labor como presidente de la fundación MaratónDog?

M.C. La fundación la creé principalmente para que los jóvenes sepan y descubran la historia y la cultura del perro en el mundo. Y, sobre todo, por la importancia que han tenido en el desarrollo de la humanidad.