21 feb 2020

Esther Arroyo nació en Cádiz. Su carrera profesional ha transcurrido entre las pasarelas como modelo, el cine y la televisión. Todos recordamos su trayectoria como presentadora de la primera temporada del programa 'Homo Zapping' (Antena 3) y su colaboración en 'Sabor a ti' (Telecinco). Ha participación en series como: 'Más que amigos', 'Los Serrano', 'La familia Mata'… Y en el cine, la en la película 'Atún y Chocolate'.

Después del grave accidente que sufrió en 2008 sus apariciones profesionales se vieron reducidas. En 2016 se une al equipo de 'Amigas y conocidas' de TVE como colaboradora y ese mismo año participa en Tu cara me suena en Antena 3. Ahora, Esther se enfrenta a un nuevo reto: ponerse al frente como presentadora de 'Aguja flamenca' un 'talent show' sobre costura que empezará a emitir Canal Sur en el mes de marzo.

Hoy Corazón Antes de que el trabajo la desborde, he querido conocer a Harry, un nombre que me suena mucho.

Esther Arroyo (Risas) Ángeles, mis perros siempre han tenido nombres de comida: Perejil, Melón, Pepino… Pero en esta ocasión hemos cambiado. El motivo es que mi hija es fan de Harry Potter y pensamos que le iba muy bien. Tiene dos años y una historia muy bonita que te voy a contar.

H.C. Estoy deseosa conocerla.

E.A. Teníamos otro perro que se nos murió: Choco, un perro de aguas. Habíamos decidido no tener más, pero echábamos mucho de menos tener un animal en casa, sobre todo mi hija Ainhoa. Hace dos años, por Navidades, decidimos darle la sorpresa y regalárselo. Nuestra intención era buscar en las protectoras de animales, pero mi hermano nos sorprendió el 24 de diciembre. Horas antes de la cena, nos llamó para decirnos que se retrasaba. El motivo: había estado a punto de atropellar a un perro, un cachorro que al abrir la puerta del coche para ver qué le pasaba, se subió y le acompañó todo el trayecto.

H.C. ¿Qué hizo su hermano?

E.A. Le llevó al veterinario para ver si tenía chip, pero no tenía. Cuando me llamó, le dije que me enviara una foto, le vi tan pequeño, era una bolita, no tuve ninguna duda: tenía que ser para Ainhoa. Te confieso que siente debilidad por mí.

H.C. ¿Cómo es Harry?

E.A. Tenía tres meses cuando le recogió mi hermano en la carretera, creo que se siente agradecido. Es muy cariñoso, muy sociable con la gente, es un mimoso con patas. Aunque no es tan sociable con los de su especie: cuanto más grandes son, más se envalentona.

H.C. ¿A qué raza pertenece?

E.A. Harry es un podenco pequeño. No lo sabe nadie, pero me alegro de que no crezca, porque es más manejable.

Esther Arroyo vuelve a la televisión en Canal Sur.

H.C. ¿Harry es hogareño?

E.A. Es muy friolero, le tengo mantas por toda la casa. Tiene una cama al lado de la nuestra con su manta, y aunque tiene otra cama con manta al lado del sofá, si yo estoy tumbada se sube conmigo, se acurruca y no se mueve.

H.C. No ha sido vuestro caso, pero las Navidades son un peligro para muchos animales. Primero son un regalo y con el tiempo se abandonan. ¿Qué se puede hacer ante esta barbarie?

E.A. Lo que hay que hacer es concienciar a la gente de que tener un perro o cualquier otro animal, es algo muy serio, yo los quiero como parte de mi familia.

H.C. Los veterinarios recomiendan tener cuidado con la alimentación para que no engorden. ¿Le da chuches a Harry?

E.A. Harry solo come pienso, no le doy caprichos. De vez en cuando le compro una chuchería especial para que muerda y se limpie los dientes. Es una recomendación de las veterinarias con las que tiene muy buena relación, aunque ellas le dan algún capricho perruno. Por eso no le da miedo ir a la clínica.

H.C. A Harry le gustan las redes sociales, porque yo he visto fotografías suyas.

E.A. Supongo que sí, porque le saco mucho. Pero no he creado un perfil para él. Ángeles, desde aquí quiero hacer un llamamiento a la gente que no recoge las cacas de sus perros. La calle es de todos y hay que ser respetuoso.

H.C. Me ha dado muchos datos de la personalidad de Harry, pero me interesa mucho su nuevo proyecto profesional 'Aguja flamenca'.

E.A. Es un programa para Canal Sur que se estrenará en marzo. Un programa de costura dirigido a la moda flamenca (trajes de noche y de novias con inspiración flamenca...). Estará conmigo de copresentador Daniel del Toro y en el jurado la diseñadora Juana Martín, el periodista Mario Niebla, la modelo Raquel Revuelta y la diseñadora de la firma Miabril, Lourdes Montes.

H.C. Le brillan los ojos cuando habla del programa. ¿Qué tal se le da coser?

E.A. (Risas). Fatal, yo sé hacer un poco de todo pero coser, nada de nada. Mi madre me hacía la ropa por necesidad y todo el mundo me preguntaba dónde me la compraba porque cosía muy bien y tenía muy buen gusto. Pero, con sinceridad, no sé coser ni un botón.

H.C. Con este programa se le presenta una buena oportunidad para aprender, aunque sea lo básico.

E.A. Sí. Porque ya que estoy… Otra cosa es que lo vaya a hacer en mi casa. (Risas). Pero seguro que algo aprendo.

H.C. A causa de aquel fatídico accidente se vio obligada a mantenerse retirada de su profesión durante mucho tiempo. ¿Qué supone este programa?

E.A. He hecho pequeñas apariciones, pero presentar hace muchos años que no lo hago. Que hayan contado conmigo es una gran oportunidad. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repetiré una y otra vez. He estado 10 años paralizada, con dolores, ahora tengo un 80% menos con un nuevo tratamiento. Y, por decirlo de alguna manera, he vuelto a ser yo porque he recuperado la alegría, el carácter positivo, mi fortaleza: me siento yo.

H.C. Durante estos años, ¿de dónde sacaba la fuerza para seguir adelante?

E.A. He tenido momentos muy duros, pero no he dejado de pelear. Además de las secuelas físicas son importantes las psíquicas. Con este programa estoy muy motivada, porque todos queremos pasarlo bien y tengo muy buenas vibraciones. Estoy segura de que al público le va a gustar muchísimo.

Esther Arroyo no ha perdido la sonrisa durante toda la entrevista, se le nota la pasión y el entusiasmo que pone en todo lo que hace, tanto en lo personal como en lo profesional.