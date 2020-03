17 mar 2020

La participación de Estela Grande en 'GH VIP 7' primero y en 'El tiempo del descuento' después, terminó por dinamitar su matrimonio con Diego Matamoros. Él le advirtió, tras ver lo que había pasado con esos acercamientos a Kiko Jiménez en la casa de Guadalix de la Sierra, que no acudiera al segundo encierro. Pero la modelo hizo oídos sordos y han acabado dando sus pasos cada uno por su lado.

En medio de este encierro obligado por el aislamiento para frenar la curva del coronavirus, él ha querido abrir sus sentimientos a sus seguidores de Mtmad. Comenzando por hablar de su boda, un día que sigue considerando como el más feliz de su vida, del que no se arrepiente y que le ha puesto tierno en pleno confinamiento.

"Fue un día maravillosos que preparamos los dos durante mucho tiempo. Creo que siempre lo recordaré como una noche divertida y sobre todo muy romántica, con mucho amor y con mucha magia se podría decir. Cuando vi a Estela bajar hacia el embarcadero acompañada de su padre, dije: 'Vaya mujer', y no por lo físico, sino por todo lo que englobaba en ese momento", era la explicación que daba.

En cuanto al peor día de su vida, lo tiene también claro: "Uno el de mi hija, que no me voy a explayar más, y otro los últimos cinco meses de mi vida. Estos últimos meses han sido muy duros, un hostión de realidad muy gordo, que no me esperaba para nada. Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes por el amor que he tenido y que sigo teniendo hacia Estela, pero es duro porque es muy diferente de lo que yo esperaba a lo que ha pasado".

Mi mayor miedo pues es que siempre he sido una persona muy solitaria"

Y una vez descorchada la botella del dolor, Diego se animaba a seguir mostrándose sin maquillajes a su público: "Lo que más odio es la falta de sinceridad. Y mi mayor miedo pues es que siempre he sido una persona muy solitaria y muy independiente, pero con el paso de los años y el tiempo mi mayor miedo es quedarme solo, no encontrar a alguien con quien pasar mi vida, no hace falta tener un hijo, sino con quien compartir mis vivencias, el tema de ser famoso complica aún más las cosas".

El hijo de Kiko Matamoros asegura que el mayor miedo que tiene es no encontrar a nadie con quien seguir compartiendo su vida. Ser famoso, no ayuda en esa tarea de dar con una media naranja: "La gente que se me acerca no creo que sea gente con la que puedas llevar una relación. Me cuesta mucho encontrar gente que no le asuste cómo soy o la imagen que he dado, pero que no soy así, quien me conoce sabe que soy muy diferente. Lo tengo jodido".