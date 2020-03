18 mar 2020

Compartir en google plus

Fue la primera famosa en advertirnos de los peligros del contagio del coronavirus. Chenoa, que se casará dentro de unos meses con el médico Miguel Sánchez Encinas (por el que ha mostrado preocupación), sabía de qué estaba hablando. Sus palabras, instando a un reportero a que mantuviera las distancias alegando que la gomaespuma del microfono puede ser un foco de infección, fueron muy criticadas. Tanto, que tuvo que salir a defenderse. El tiempo, le ha dado la razón. No hay nada más que ver en qué situación estamos...

Pero su mensaje no pareció calar en todo el sector de la profesión periodística. Al menos, así lo ha denunciado la cantante, recurriendo de nuevo a sus redes sociales. Chenoa ha mostrado un vídeo en el que se observa cómo hay alguien que hace guardia delante del balcón de su casa para ver si sale a las 10 de la noche a sumarse a ese aplauso que se ha convertido en un signo a lo largo y ancho de España para darnos fuerzas unos a otros.

"Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir, cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo"; escribe la artista encima de ese vídeo que demuestra lo que está contando.

Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir,cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo. pic.twitter.com/mneTTEDYUn — Chenoa (@Chenoa) March 16, 2020

Acto seguido, compartía una reflexión, para ver si, de una vez por todas, nos tomamos en serio lo que está sucediendo. "Esto no es de primera necesidad, esto no es informar, esto no es ni medio normal. #Quédateencasa es para TODOS. Qué vergüenza". Unas palabras con las que espera todo el mundo se siga concienciando.