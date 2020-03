18 mar 2020

Los casos de infectados por el coronavirus en España siguen creciendo. Por supuesto, la enfermedad no hace distinciones, y ya hemos ido viendo estos días a famosos y rostros de la política que han dado positivo a la prueba (el último, Lorenzo Sanz, que se encuentra en la UCI). Otros, acompañan a sus seres queridos en ese aislamiento doloroso. Una realidad a la que se enfrenta Cristina Urgel.

Los días son duros, pero hay que sonreír"

La actriz se ha deshogado en su cuenta de Instagrm junto a una foto en la que aparece con su hija en brazos. "Todas las mañana cuando me despierto pienso que todo ha sido una pesadilla. Pero no, @dortegaes (Diego Ortega) sigue aislado en una habitación, se está recuperando bien, pero no lo vemos", comienza ese relato que comparte con sus seguidores.

"A nosotras nos dan por contagiadas, pero no nos hacen las pruebas porque hay prioridades y nosotras estamos asintomáticas. Es lógico. Los días son duros, pero hay que sonreír, porque Noa solo tiene cuatro años", lanza ese mensaje positivo a sus 'followers' antes de rematar: "Desde luego esto va a ser una lección que nos va a cambiar la forma de ver la vida a todos".

No es el primer mensaje que Urgel, a la que hemos visto en series como 'El comisario' o 'La que se avecina', lanza contando cómo está su marido y de qué manera se las ingenia para entretener a su hija. Para que entienda, a su corta edad, la necesidad de continuar encerradas y activas.

"Siguiendo nuestra rutina de confinamiento casero, todas las mañanas nos pintamos las uñas. ¡Antes muertas que sencillas! Mientras, su padre está aislado en otra habitación porque ha dado positivo. Diego esta bien y nosotras asintomáticas", escribía junto a una imagen de la pequeña hace dos días.

Un día después, mostraba cómo había tenido que tirar de imaginación para jugar a los superhéroes en una tarea más de entretenimiento de todas las que estamos viendo en las redes sociales estos días y que están sirviendo para crear un sentimiento de unión entre todos los que permanecemos en nuestras casas.