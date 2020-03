17 mar 2020 sara corral

Tamara Gorro se ha convertido en una de las 'youtubers' del momento. La joven, que ha cautivado a su público día tras día con sus historias en Instagram, está pasando últimamente una temporada un tanto complicada. No hace mucho que su marido, Ezequiel Garay, fue operado de urgencia de la rodilla, algo que la llevó a viajar corriendo a su encuentro.

Hoy, las cosas parecen haberse torcido aún más, sin embargo, la joven no pierde la sonrisa.

El jugador de fútbol, que recuperaba notablemente su salud, ha sufrido un duro contratiempo, y es que le han detectado COVID-19. Tamara, que comparte todos con sus fans, quiso hablar de la situación actual de su hogar, y lo hizo con estas palabras. "Estamos bien", comienza diciendo la joven, y lo que añadía: "Supongo que yo también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él".

La 'youtubers' que siempre ha dado clases de responsabilidad y coherencia, añadía a sus palabras: "No me voy a volver loca pidiendo la prueba, estoy bien, no hay que colapsar el sistema y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan". Pero hoy, la pareja ha roto el corazón de sus fans con esta foto.

"Juntos pero unidos. Eze lleva mascarilla por recomendación medica", escribía la joven al pie de foto de esta tierna imagen en la que aparecían dándose un beso a través del cristal. Seguro que todo esto acaba cuando antes, mucho ánimo familia.