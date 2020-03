20 mar 2020 Pilar vidal, aurelio manzano, beatriz cortázar y saúl ortiz

Como dice el presidente Sánchez, este virus no entiende de clases. Hemos querido preguntarles a algunos cómo están sobrellevando esta excepcional situación. Saber si están cumpliendo o no con las medidas higiénicas recomendadas, cómo llevan la convivencia y qué hacen para mantenerse ocupados.

Susana Griso: "Desde casa podemos cambiar el mundo"

La presentadora asegura estar llevándolo con resignación, como todos. “Estoy preocupada por los más vulnerables pero convencida de que venceremos al virus. Vienen semanas duras y muy largas. Esta mañana he estado hablando con el coordinador de todas las UCIs de España y me decía que esperan lo peor, el pico, para las dos últimas semanas de abril”. Va trabajar a diario a Antena 3 y hace su horario habitual, pero la cadena ha aplicado desde hace semanas un plan de contingencia. “Tenemos tres turnos de trabajo y una tercera parte del equipo teletrabaja”.

No utiliza mascarilla ni tampoco guantes porque le han dicho los médicos que dan una falsa sensación de seguridad. “Extremo la limpieza de todas las superficies que toco, me lavo mucho las manos y uso geles, pero. También he cambiado mis costumbres, ahora no beso ni estrecho la mano, en el trabajo mantengo las distancias”. El resto de la jornada la lleva con paciencia y aplicando cierta rutina. “Mis hijos mayores le dan clase a la pequeña mientras mi marido teletrabaja. Y yo intento agotarla durante la tarde. Bailamos a todas horas. Leo, hacemos deporte, vemos películas, hemos rescatado los puzzles y los juegos de mesa”.

