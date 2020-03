21 mar 2020

El fallecimiento del marqués de Griñón, que se encontraba ingresado en el hospital desde hace casi una semana a causa del coronavirus, ha calado hondo en la sociedad española, pero su delicado estado ha hecho que el virus ganara la batalla al considerarse paciente de riesgo con 83 años.

Su muerte es un duro golpe para familiares y amigos, pero especialmente para su hija Tamara Falcó, que horas antes demostraba a través de una publicación en Instagram, lo unida que estaba a él.





La diseñadora compartió este viernes una foto con Carlos Falcó para felicitarle el Día del Padre. En la imagen podemos ver a una Tamara con apenas tres años de edad mostrando absoluta complicidad junto a su padre.

"Ayer fue San José y se me olvidó postear... Esta foto describe mi relación con mi padre... Papi tú no tienes IG pero como siempre te enteras de todo lo que hago, que sepas que te quiero y que eres el mejor padre que jamás podría desear. Love you. Tamaruni", escribía.

Las reacciones no se hicieron esperar, y más aún cuando Carlos Falcó fallecía en la Fundación Jiménez Díaz solo unas horas después. La publicación acumula más de 75.000 likes y unos 7.170 comentarios de apoyo y consolación hacia Tamara Falcó en estos momentos tan difíciles. "Mucha fuerza querida Tamara" "¡Qué foto más bonita!" "Lo siento mucho Tamara. Un fuerte abrazo a ti, a Duarte y a toda la familia", escribían algunos seguidores y allegados a la familia.