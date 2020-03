21 mar 2020

La maternidad es una de las experiencias más bonitas que puede llegar a vivir una mujer, pero también una de las más problemáticas a nivel físico y psicológico si el embarazo no va bien. La última en hacernos partícipe de ello ha sido Rosanna Zanetti, que ha decidido responder a todas las preguntas de sus seguidores sobre cómo fue su experiencia con su primer hijo junto a David Bisbal.

La modelo ha contado a través de Instagram cuáles fueron sus síntomas, cómo fue la transformación de su cuerpo, si pudo dar o no el pecho, si se recuperó rápido... pero ha habido una confesión, que de haber ocurrido, hubiera marcado para siempre su maternidad y su matrimonio junto al cantante.

Al contestar a la pregunta de si pudo hacer ejercicio durante el periodo de gestación, Zanetti ha explicado que no por un motivo de peso.

"No pude pero me hubiese encantado. Las primeras semanas estaba sumamente agotada y con mucho sueño. Además, tuve una amenaza de aborto la cual hizo que estuviese muchas semanas en reposo absoluto, por eso no pude hacer ejercicio ni me quise arriesgar", contaba a través de Instagram Stories.

Por suerte, el pequeño Matteo nació y está a punto de cumplir un año el próximo mes de abril. Se trata del primer hijo para la modelo, pero el segundo para el almeriense, quien ya tiene otra hija con su ex pareja, Elena Tablada.