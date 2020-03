22 mar 2020

Después de que la dirección del programa decidiera comunicar a todos los concursantes de 'Supervivientes 2020' la situación que se estaba viviendo en España y en el mundo entero a causa del coronavirus, el concurso de Rocío Flores se ha convertido en una montaña rusa.

En primera instancia porque nada más saberlo y recibir un mensaje de apoyo de su padre Antonio David Flores, le dio un ataque de ansiedad al descubrir que, aún estando en esta situación extrema, su madre Rocío Carrasco sigue sin ponerse en contacto con ella. Y en segunda porque desde entonces no ha parado de enviar mensajes a sus seres más queridos.

El último momento más emotivo de Rocío ha sido cuando en una de las preguntas de 'El Designio de los Dioses' ("¿Cuál es el momento más positivo de su tu vida?") ha querido recordar a su pequeña hermana Lola, hija de su padre y de su actual pareja, Olga Moreno.

La nieta de Rocío Jurado no ha dudado en ningún momento ante la pregunta: "El nacimiento de mi hermana Lola fue un momento muy positivo en mi vida, llegó en un momento crucial en mi vida y me sacó de lo más hondo, un hoyo en el que estaba metida", confesaba Rocío.

Un recuerdo necesario después de que Rocío Flores viviera sus días más tensos en la isla por no poder sacar de su cabeza el contacto con su madre: "Llevo siete años sin saber de mi madre. Que me pase esto y que no sea capaz de coger el teléfono me parece increíble, que no sea capaz de hacerlo ni en esto… Me entran ganas de coger e irme. No me lo merezco".