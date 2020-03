22 mar 2020

La actitud de Rocío Flores en 'Supervivientes 2020' y su reciente ataque de ansiedad al conocer la situación de España a causa del coronavirus concuerda con el supuesto motivo real por el que la hija de Antonio David Flores habría entrado a participar en el concurso: el de llamar la atención de su madre Rocío Carrasco y encontrar un acercamiento después de más de siete años sin tener ningún tipo de contacto.

Un secreto a voces con el que Alejandra Rubio ha sido muy crítica en su sección como colaboradora de 'Viva la vida'. La hija de Terelu Campos no entiende cómo pretener recuperar la relación después de tanto tiempo de esta forma. "Es alucinante que después de siete años que han pasado muchísimas otras cosas por las que también se podría haber preocupado por su madre, que ahora monte este show ahí en 'Supervivientes' para ganar un poco de tele y para que se siga hablando de este tema", decía muy tajante Alejandra.

Tanto que incluso Emma García se quedaba sin palabras ante el insistente discurso de la colaboradora: "Entiendo su posición pero me parece fatal. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad pero yo no puedo hablar porque es Rocío la que tiene que hablar y hablará cuando quiera o no hablará nunca pero yo no voy a comentar nada de su vida. No creo que deba mandarle un mensaje de ánimo a su hija. Si Rocío estuviera mal, su hija sería la primera en enterarse, pero no es el caso, creo que es una cosa innecesaria que no se ha hecho en siete años y no se tiene por qué hacer ahora y menos en un reality", concluía.

Una postura que tampoco sorprende, ya que tanto Terelu Campos como María Teresa Campos son íntimas amigas de Rocío Carrasco y llevan muchos años siendo quienes la defienden a capa y espadas en cualquier plató de televisión.