23 mar 2020

En tiempos del coronavirus, es una alegría que alguien nos dé una buena noticia que llevarnos a los titulares en medio del dramatismo. Ayer, era María F. Rubíes quien decidía teñir de felicidad las redes sociales y los medios del corazón anunciando que está embarazada y que, a finales de este 2020, se convertirá en mamá.

Como buena 'influencer', usaba su cuenta de Instagram para comunicarlo ante su comunidad virual. No solo eso, sino que aprovechaba la oportunidad para revelar que, recientemente, sufrió un aborto. Y que, aunque en esta ocasión no lo habían buscado, tanto ella como su marido, Manu Losada, están encantados ante la llegada del bebé.

Superado el primer trimestre, María relataba su experiencia con la pérdida del niño meses atrás: "Estuve como quince días sangrando. No lo estábamos buscando. Nos quedamos embarazados muy deprisa, lo perdimos y mi hermana melliza también estaba embarazada, entonces fue como 'jo que pena'".

"El aborto es más habitual de lo que creemos, lo que pasa es que la gente a lo mejor no lo suele contar. Te ilusionas y es inevitable que no sientas ese bajón. No me quiero enrollar con este tema porque es medio desagradable y medio triste", continuaba contando los detalles de cómo superó esa pérdida, y advertía que, en cuanto sepa el sexo, hará otro vídeo para que sean sus 'followers', tras sus familias, los primeros en saberlo.

"Os haré un vídeo sobre posibles nombres cuando lo sepa, que no me quiero precipitar. Siempre me ha hecho ilusión una niña, pero estaré contenta con las dos cosas", continuaba antes de explicar que no ha sido un primer trimestre sencillo: "Ha sido muy malo. Se me han juntado todos los síntomas. He estado muy cansada y sentía que estaba todo el día en un barco, no digería bien las comidas, era una sensación constante de malestar".

¿Sus antojos? Hidratos y galletas. Pero la buena noticia es que ya se encuentra mejor y que, tras aquella experiencia triste del aborto, ahora todo marcha sobre ruedas con su embarazo.