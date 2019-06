14 jun 2019

¿Quién dijo que el negro no es para el verano si solo encontramos pruebas de lo contrario? El look de Alba Díaz, el top de Zara que está triunfando entre las influencers como Mery Turiel o el último look de Úrsula Corberó en la fiesta de Bulgari son pruebas de que este color tan elegante y sofisticado sigue dando guerra aunque apriete el sol. Porque favorece y encaja en cualquier momento del día y de la noche.

Además, combina con (casi) todo y las posibilidades son infinitas pudiendo crear outfits para todos los gustos. Por eso, si todavía no habías contemplado la idea de lucir el negro en verano, te vamos a dar otro motivo más: el último vestido con el que María Fernández-Rubíes ha revolucionado Instagram.

Se trata de un vestido tubo ajustado con tirantes finos, escote corazón y copas tipo cazuelas que hacen un pecho perfecto. El detalle del cinturón eleva el look a otro nivel. La influencer lo ha combinado con un bolso mini dorado y el resultado no nos podría gustar más: una prenda y dos accesorios o cómo ser la más elegante con muy poco.

El vestido es de Imperial Fashion, cuesta 162 euros y está disponible en las tallas S, M y L. El capricho perfecto para deslumbrar en cualquier evento especial como María Fernández-Rubíes.

Vestido tubo con cinturón en el talle de Imperial Fashion. (162 euros). pinit d.r.

