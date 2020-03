23 mar 2020

Sucedió el pasado 28 de febrero, en medio de la Semana de la Moda de París. Carla Bruni le hacía un comentario, muy desafortunado, sobre el coronavirus al CEO de LVMH, Sidney Toledano. "Somos de la vieja generación, no tenemos miedo a nada, no somos feministas. No tenemos miedo al coronavirus, nada", se escucha decirle en un vídeo que se ha covertido en viral...

...y que ha obligado a la mujer de Nicolas Sarkozy a pedir disculpas públicas. Porque, evidentemente, la situación es demasiado grave como para ser tomada a broma. Máxime cuando, en el mismo vídeo, se la puede ver haciendo como que tose encima de diferentes personas.

"Me gustaría expresar mi pesar a todos los que han visto este vídeo y se horrorizaron por su contenido. También me gustaría señalar que no refleja mis sentimientos reales", comienzan las disculpas que se ha visto forzada a pedir después de la repercusión que ha tenido el vídeo en las redes sociales.

"En el momento, en un cierto contexto, dicha a una determinada persona, la broma no significa nada. Sacada de contexto, esa broma puede convertirse en una ignominia", añade antes de escudarse en que las imágenes fueron tomadas sin su consentimiento y montadas de una manera que dan una connotación aún más "repugnante" al mensaje que se puede ver.

Este mensaje no ha servido para frenar la ola de críticas recibidas. sobre todo, por la falta de sensibilidad de países vecinos como España e Italia, en los que se lucha de manera titánica para frenar el avance de una enfermedad que cuenta sus víctimas mortales por miles, tanto en uno como en otro sitio.