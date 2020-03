22 mar 2020

Si ya resulta difícil traer al mundo a un niño, en tiempos de coronavirus, con el colapso de la sanidad pública y con la cuarentena impuesta, se trata de una tarea casi heroica. Y las preguntas e incertidumbres son muchas. Esto es lo que ha querido expresar Elena Tablada en su última publicación de Instagram. La diseñadora de joyas ha querido poner voz a todas esas mujeres, que como ella, se encuentran en la recta final del embarazo y que están a punto de dar a luz.

"En medio de la oscuridad tenemos siempre que encontrar la luz... ✨ Se que en estos momentos hay muchas mujeres como yo, embarazadas y, como es mi caso, muy avanzadas. La incertidumbre es nuestro mayor enemigo ahora mismo", confiesa Tablada.

Algunas famosas embarazadas como Marta Ortega, que ya ha traído al mundo a su segundo hijo, y puede que las preguntas que plantea la ex pareja de Bisbal sirvan de apoyo al resto de mujeres: "¿Acabará esto Antes de dar a luz? ¿Cómo será mi parto? ¿Afectará en algo a mi bebé? ¿Podré darle el pecho? ¿Ponérmela piel con piel? Infinidad de preguntas que no consigo respuesta y esto me roba La Paz. Pero respuestas inmediatas no me permiten preguntarme cosas tan bonitas como, ¿cómo será nuestro encuentro? ¿A quien se parecerá?

A pesar de todo, Elena Tablada ha querido mostrarse optimista y anima a todas las embarazadas a mostrarse positivas y con mucha fuerza. "Animo a todas la mujeres embarazas que confíen y que abracen este momento tan espectacular que tenemos la suerte de vivir, que nada ni nadie nos lo quite y preparemos con las energías y emociones correctas la llegada de nuestro bebé. Las afirmaciones son muy poderosas, repitamos cada día en voz alta cómo va a ir todo y verán la fuerza de sus palabras. Todo va a ser perfecto, mágico...", sentencia la diseñadora.