25 mar 2020

Lo publicó antes de perder a su padre. Tamara Falcó ha tenido que añadir a lo duro que es tener que estar en cuarentena por el coronavirus la pérdida de su padre, víctima de la enfermedad. Días antes de que esto sucediera, decidía dar unos consejos a sus 'followers' (más de 625.000 personas siguen su cuenta) sobre qué series recomendaba para hacer más liviano el encierro.

Dentro de una carpeta que se llama 'Cuarentena, Tamara dejaba guardada esa lista, de dos pantallas, con algunos clásicos del entretenimiento audiovisual. Y no solo se podían leer las suyas, sino que dejaba también una selección de lo que su madre, Isabel Preysler, y el novio de esta, Mario Vargas Llosa, aportaban para acabar con el aburrimiento de todos nosotros.

La diseñadora, muy ordenada, hacía varios apartados. Empezando por las que recomendaba a las chicas que pasaran por allí: 'Big little lies', 'El tiempo entre costuras', 'Sexo en Nueva York` y 'Gossip Girl'. Añadía debajo una selección para no pensar: 'Friends', 'The big bang theory', 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'Dos hombres y medio'.

Además de un par de series para toda la familia ('Stranger Things' y 'Locke & Key'), no se olvidaba de los documentales, por si nos apetece ir variando de género: 'El imperio otomano', 'El imperio romano' y 'El último zar de Rusia'. Ya demostró en 'MasterChef Celebrity', programa que ganó, que las apariencias, en su caso, engañan.

Estas son las series que recomienda Tamara para el tiempo de confinamiento. pinit

Ojo, que Falcó tiene una lista bastante amplia de series pendientes. Desde 'Versace' a 'Élite', pasando por 'American crime story', 'Hace' o 'The sinner'. ¿E Isabel y Mario, qué nos recomiendan ver como imprescindible? 'The crown', 'La casa de papel', 'Broakwald empire' y 'Vikingos' están en esa relación de Preysler y el Premio Nobel. Una ayuda para que no tengamos que pensar qué ver, nos lo dan hecho. Todo ello, por supuesto, bajo el 'hashtag' #YoMeQuedoEnCasa.