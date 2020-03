27 mar 2020

Pues no, lo de ganar 'realities' uno detrás de otro no es genético. El hermano de la gran reina de este formato, Sofía Suescun, se convertia anoche en el cuarto expulsado de 'Supervivientes 2020'. Cristian Suescun, que llegaba junto a Nyno Vargas a la playa de los desvalidos para sumarse al grupo de posibles expulsados, quedaba fuera de concurso a las primeras de cambio.

"Me da mucha pena Jorge pero.. ¿Qué se le va a hacer? Hay gente que ha gustado más. Tengo muchas ganas de ver a mi madre, a mi hermana y a mi niña. Gracias a toda la gente que me ha votado", eran sus palabras. Aunque ya sabemos que, debido a la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial, lo de ver a su familia va a tener que esperar unas semanas. "Tu paso por el concurso ha servido para que mucha gente te conozca y te coja mucho cariño", le decía Jorge Javier Vázquez.

Cristian aún tenía un par de mensajes antes de coger sus cosas y abandonar a los que han sido sus compañeros. Precisamente, el primero iba dirigido a ellos: "Disfrutad la experiencia a saco, esto es único. Quiero que evitéis las riñas. Sois muy buena gente todos". Puede que, incluso, de esta experiencia se haya llevado algún que otro amigo.

El segundo de esos mensajes se lo dedicaba a toda la gente que le ha mostrado su apoyo durante el mes y medio que ha podido mostrarse tal cual es en Honduras: "Gracias a toda la gente que ha confiado en mí, he hecho todo lo que he podido pero me voy muy contento de la experiencia. Hay compañeros mejores, así lo ha decidido la audiencia".

Con Cristian en la cuerda floja, antes de saberse que sería el que tuviera que hacer las maletas, la siempre excétrica Maite Galdeano, su madre, elegía una foto curiosa para pedir a sus seguidores que le salvaran. En la misma se les ve a los dos, pero la exconductora e autobuses aparece con una enorme tripa de embarazada, con Sofía, a juzgar por el tamaño de esa barriga, a punto de nacer.

Tras la unificación de todos los participantes en un mismo escenario, algo que sucedió durante el transcurso de la gala, se conocieron los primeros nominados. Fani y Ferre son quienes se suman al peligro de que su concurso termine y se queden sin el cheque del premio final de manera definitiva.