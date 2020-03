29 mar 2020

Su ruptura ha sorprendido a todos. También el motivo. Y es que, tal y como ha contado Gianmarco a través de sus redes sociales, unos mensajes de Adara con otro hombre habría sido el detonante de este desenlace.

Muchos han sido los nombres que en menos de un día han comenzado a sonar de es hombre con el que la ganadora de 'GH VIP' se habría intercambiado mensajes. Entre ellos se encontraba uno que ha sonado con mayor fuerza: Rodrigo. Al parecer, el exnovio de Bea Retamal y compañero de edición de Adara, habría retomado el trato con ella y ahora mantendrían una relación fluida de amistad.

Aunque Adara todavía no se ha explicado, sí lo ha hecho en su lugar Marta López en 'Viva la vida', donde ha contado que: "En una de las conversaciones se dice algo así como "vale ya lo veremos" y Gianmarco ha entendido que estaban tonteando",

Por su parte, Rodrigo también se ha pronunciado, negando que hubiera habido tonteo por parte de ambos: "Con Adara he hablado normal. El padre de mi mejor amigo es el novio de Elena, su madre. Somos amigos, no hay nada de nada. Por parte de Adara no ha habido nada. Me llamó Adara contando lo que había pasado, preocupada, preguntándome si yo había sentido que había tonteado conmigo y para nada".

Y es que, al parecer Adara no tuvo oportunidad de explicarse pues, según ha contado Marta López, el italiano se fue de casa sin darle una explicación. "Gianmarco se fue de su casa sin decirle la verdad de lo que pasaba, desde hacía unos días estaba raro y le dijo que se tenía que ir porque su familia tenía un problema".