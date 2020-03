30 mar 2020

Hace poco más de un año, Jorge Javier Vázquez experimentaba el mayor susto de su vida. Un ictus le llevaba al quirófano (en diciembre, incluso, tuvo que ser intervenido una segunda vez). Tras un tiempo prudencial y siempre siguiendo las recomendaciones médicas se ponía de nuevo delante de la audiencia para presentar 'Supervivientes 2019'. Y, poco a poco recuperaba el ritmo en 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe'.

Precisamente en este último espacio confesaba este fin de semana que Miriam Saavedra le hizo sufrir una crisis poco tiempo después de su reincorporación al trabajo tras ese derrame cerebral. Con la peruana en plató defendiendo con mucha fuerza sus argumentos sobre los motivos de la ruptura de Alejandra Rubio y Álvaro Lobo, le presentador hacía la confesión.

"No sé si contarlo, para que Miriam no se moleste...", comenzaba con mucha cautela el badalonés. "De las primeras veces que vine aquí me habían recién operado del ictus, me trajeron a Miriam a un debate...", proseguía, tratando de hacer las introducciones correctas y de no ser muy agresivo en su mensaje.

Pasé una crisis con ella, hay voces que taladran"

"Lo pasé muy mal, se me metió la voz dentro de la cabeza y al día siguiente, el domingo, estuve a punto de ir al hospital, a urgencias. Pasé una crisis con ella, hay voces que taladran", explicaba Jorge ante uno de sus invitados, Santiago Segura (acudió al programa para donar lo recaudado con su entrevista esa noche a una causa para frenar el coronavirus).

El cineasta le daba la razón: "La verdad es que la gente no valora lo que tú lidias aquí, con lo que tienes, hay momentos muy tensos...". Vázquez aclaraba que esa noche no estaba teniendo problemas: "No, hoy ya estoy bien, pero de verdad al día siguiente estuve a punto de ir a urgencias".