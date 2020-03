31 mar 2020

Era el 10 de marzo cuando saltaba la información. Lucía Rivera y Marc Márquez, a los que llevábamos viendo prácticamente un año paseando su amor, ponían punto y final a su relación. Ahora, menos de un mes después, de lo que se habla es de que el piloto podría estar rehaciendo su vida sentimental.

Algo a lo que tiene todo el derecho del mundo, como hombre soltero que es. Lucía lo sabe. Pero, lo que le incomoda, es que en las redes sociales se lo restrieguen, llegando a sacarle el tema durante uno de los directos en Instagram que ha ofrecido estos días. Y claro, su paciencia, que como la de todo hijo de vecino tiene un límite, terminó por rebosar.

"Me da bastante igual, pero supongo y espero que no sea verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana", eran sus primeras palabras sobre el asunto después de varias preguntas al respecto. Acto seguido, aprovechaba para desahogarse, porque lo está pasando bastante mal con este desamor: "No sé cómo decirlo para que no parezca que estoy montando un drama. Siempre os muestro la parte sonriente, pero no todos mis días son así. Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan".

Estoy en mi derecho de rehacer mi vida y que me dejen en paz"

"Estoy en mi derecho de rehacer mi vida y que me dejen en paz. Ver el nombre ya treinta veces en mi directo fastidia no solo a mí, sino a mucha más gente. La gente no se da cuenta de que no estoy solamente yo en la vida, que también tengo una familia. Tengo una madre, tengo unos abuelos y amigas. Tengo gente que me quiere y que le duele mucho ver ciertos comentarios y estupideces que tenemos que leer", proseguía, haciendo entender que hay gente a su alrededor que sufre por ella.

Y terminaba pidiendo que se frenase ya el tema, porque es una chica joven, con sus miedos, como cualquiera a su edad: "Cuando yo siempre estoy aguantando el tiro y contesto porque me duele. Llega un momento que duelen las cosas. Que no se os olvide que no dejo de ser una chica de 21 años. Basta ya".