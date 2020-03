31 mar 2020

Compartir en google plus

El confinamiento a nivel mundial está provocando que todos saquemos a la palestra nuestros talentos ocultos. Ya sea por el más puro de los aburrimientos o porque es una vía de escape para no terminar de enloquecer entre las cuatro paredes de nuestras casas, las redes sociales se están convirtiendo en una ventana muy necesaria para enseñar a los demás cómo cocinamos, damos patadas al aire a un rollo de papel higiénico o bailamos. Catherine Zeta-Jones acaba de demostrar esto último.

Y no se ha puesto un reto (un 'challenge' para los 'millennials' que nos estén leyendo) sencillo. La actriz tomaba la decisión, desde el salón de su casa, de imitar un movimiento que debería tener 'copy right': el bamboleo de caderas de la mismísima Shakira. No es que a nosotras se nos parezca, es que ella misma advertía que esas eran sus intenciones.

"Yo era Shakira, ¡las caderas no mienten! ¡Genio! Nadie lo entendió", se puede leer junto a ese vídeo que se ha hecho viral y en el que deja patente que, si la colombiana necesita una doble en alguno de sus conciertos, puede recurrir a ella sin temor que se note la diferencia.

Lo cierto es que Zeta-Jones, que está pasando el confinamiento don los suyos, ha colgado alguna que otra escena simpática de ese encierro. La última, una en la que se puede ver a su perro saltando, completamente enloquecido, por el sofá e, incluso, pisando a varios miembros de la familia.