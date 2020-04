1 abr 2020 sara corral

El paso de Rocío Flores por la isla de 'Supervivientes 2020' está dando mucho de lo que hablar. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco fue una de las mayores sorpresas el día que desvelaron los concursantes de este año.

Aunque ya la habíamos podido ver en plató, ahora la joven pasaba al otro bando, al de jugar. Y sin duda, está siendo bastante polémico. Anoche, la joven sufrió un ataque de ansiedad a causa de una impactante noticia. Te lo contamos.

Desde las primeras semanas, Rocío consiguió tener su primera gran enemiga, Yiya, quien ha protagonizado con esta duros y tensos momentos. Ayer, mientras Rocío seguía creyendo que Yiya estaba eliminada y lejos de Honduras, se produjo el gran reencuentro en el que descubrió que la joven seguía participando, aunque en una playa diferente.

"¡Viva las flores y los floreros!", decía Yiya nada más verla, a lo que añadía: "Vengo en son de paz. Pero quiero decir que esta chica miente y roba". Fue entonces cuando la nieta de Rocío Jurado no pudo soportar más la tensión y le dio una ataque de ansiedad. "No he robado a nadie y he tenido buenos modales desde el minuto cero", trataba de decir defendiéndose.

"¿Crees que yo puedo arreglar algo con una persona que viene así? Cómo voy a estar si es la persona que más daño me ha hecho y de la forma más sucia", decía Rocío mientras trataba de calmar su ansiedad con la ayuda de Lara Álvarez. Fue entonces cuando la joven atacó diciendo: "Aunque no haga uso de mi educación la tengo, no me relaciono a la gente que roba y miente".

Tras el duro episodio que vivió la joven, Lara le aviso a Yiya que la dirección tomaría las medidas que creyese oportuna.