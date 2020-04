2 abr 2020

En ocasiones, y fruto de la incertidumbre, estos días podemos estar experimentando una presión en el pecho, que no es otra cosa que ansiedad. Nadie se libra. Ni los personajes televisivos a los que tan seguros de sí mismos vemos en los platós. La muestra la tenemos en Nagore Robles, que ha expresado cómo se siente a veces de agobiada, y ha compartido en Instagram los trucos que a ella le funcionan para aliviar esa sensación tan desagradable (también puedes probar con estos canales de YouTube).

Era en su última publicación donde confesaba estar experimentando un batiburrillo de sensaciones, como de estar en una montaña rusa: "Hola, ¿cómo estás? Yo exactamente igual que esta fuente, arriba y abajo como una niña pequeña a la que a veces es mejor no hacer caso porque ni ella misma sabe lo que quiere". Y añade: "Estos días están siendo muy intensos, como de costumbre vamos, pero parece que fueran semanas. Todo se magnifica dicen, ¿dónde he escuchado esa frase antes?".

Cuando me agobio mucho y no encuentro salida me pongo música a tope y salto"

Es entonces cuando se abre y da las claves para aliviar los síntomas de la ansiedad: "Cuando me agobio mucho y no encuentro salida me pongo música a tope y salto hasta que no siento mis piernas. A veces, si siento presión en el pecho, también funciona una ducha, me da la sensación de que todos los agobios se van por el desagüe, luego me embadurno en cremas y perfume para oler rico y me abrazo. Encender un palo santo justo antes de hacer yoga también me está ayudando estos días, o una vela blanca cada noche pensando en todas las personas que están ingresadas en los hospitales".

Aprovecha para ponerle, también, un poco de sentido del humor y dejar en evidencia sus carencias como cocinera: "Llevo dos bizcochos que podrían servir de taburete si les pego tres patas, como el que utilizaba el abuelo de Heidi para ordeñar; soy malísima haciendo postres pero me distrae, y la casa huele tan rica a bizcocho recién horneado...".

Y, ¿sabéis cuál es la mejor manera de no alimentar esa angustia? "No veo ni leo noticias hace días, me está ayudando a calmar mis miedos. Los primeros días me avergonzaba de pertenecer a la especie humana, esa que dejaba los supermercados vacíos y se apelotonaba para salir con un montón de rollos de papel higiénico sin ningún sentido... pero supongo que el pánico hace aflorar esos comportamientos mezquinos que pretendo olvidar con el paso del tiempo".

Estos días estoy pasando por tantas emociones y tan distintas..."

Una reflexión que llegaba poco después de otro texto lleno de conclusiones por parte de la colaboradora de Telecinco. "Tiempo de contrariedades y descubrimientos. Estos días estoy pasando por tantas emociones y tan distintas... Tanto silencio y con tanto ruido en mí...", comienza Nagore al lado de una foto en la que sale completamente desnuda y reflexiona: "Tan ligera y sin embargo siento más peso que nunca... Tanto tiempo libre estando enjaulada...".

"Hay días duros que también sirven para aprender y reubicarse, así que son necesarios y terminan siempre a las doce. Como toda esta historia que pasará a pertenecer parte del pasado y nos habrá dado grandes lecciones. Mi brújula se dispara pero sigo sin perder el norte", era su mensaje de buenas noches.