25 mar 2020

A pesar de que Mediaset ha cancelado la emisión de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Nagores Robles continua participando en televisión como colaboradora en 'Supervivientes'. La crisis del coronavirus, de momento, no ha podido con el reality por lo que la presentadora sigue dejándonos looks de esos que tanto nos gustan. Desde su 'total white', hasta su falda perfecta para combinar con todo. Nagore sigue demostrando su poder para descubrirnos prendas ideales y la última ha sido una blusa de 'animal print' que ha encontrado en Zara.





Nagore ha querido compartir los detalles de uno de los últimos looks que ha usado para llevar en televisión. La colaboradora acostumbra a desvelar de dónde es cada prenda y de la última publicación nos ha llamado la atención su blusa de estampado animal. Una prenda que no solo gusta por su tejido en blanco y negro, si no también por su diseño con efecto estilizador.

La blusa de estampado animal que ha llevado Nagore Robles es de Zara. pinit

Y es que este modelo tiene el cuello perkins y unas voluminosas mangas abullonadas que arman el busto y consiguen un efecto estilizador afinando la cintura, ya que el cuerpo de la prenda es estrecho. Cuesta 29,95 euros y está disponible desde las tallas XS a la XXL. Nagore optó por combinarla con unos pantalones negros de efecto cuero también de Zara y apostó por la combinación ganadora del blanco, negro y rojo, añadiendo unos stilettos dando así el punto de color. ¡Muy a favor de este look!