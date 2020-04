4 abr 2020

Confinadas en sus casas y con el alivio de saber que todos están bien, el dúo Azúcar Moreno nunca imaginó que el lanzamiento de su nuevo disco, El Secreto (BMG) tuviera que competir con un virus infernal que ha cortado por lo sano los planes de todo el mundo.

Positivas y cargadas de energía sueñan con volver a pisar los escenarios y curar heridas con música y alegría.

Corazón ¿Cómo está viviendo esta situación?

Encarna Es como una película de miedo donde hay un héroe que salva al mundo, con la diferencia de que en la realidad los héroes somos todos. Después de todo lo que está pasando, el mundo va a cambiar totalmente y nuestros científicos e investigadores van a ser los más importantes, además de los sanitarios. Por suerte en mi familia nadie está contagiado y en mi caso estoy con mi hija, las dos encerradas en casa y sin ningún síntoma. Todo es una pesadilla, pero hay que gestionarlo con cierto humor y tranquilidad para no volvernos locos.

C. Hoy la música está sirviendo de medicina a muchas personas.

E. Es una terapia y en hospitales se usa para ayudar. Es verdad que después de ocho años sin sacar un disco completo justo ahora estábamos felices con la promoción de El Secreto y ha sido una faena tener este parón, pero quiero pensar que en algo más de un mes y medio la normalidad volverá a nuestras vidas.

C. Económicamente va a ser un palo durísimo para los artistas.

E. Ni te imaginas. Teníamos varios festivales donde acudir y muchas galas que se han anulado hasta nueva orden. Para los artistas es una ruina.

C. Vivieron una pesadilla anterior con Mediaset tras su salida del reality 'Supervivientes. ¿Qué pasó realmente?

E. Nos acusaron de forma injusta de unas cosas muy graves. No pudimos resistir el reality y no hemos sido las primeras en abandonar. De ahí que no entendiera la humillación pública que nos hicieron aunque te aseguro que nuestro nombre no lo han manchado ya que la gente sabe quiénes somos. Nos acusaron de estafadoras y trileras y me quedé helada. Fue muy injusto y vejatorio y encima sin opción para poder explicarnos.

C. ¿Y de amores qué me cuenta?

E. Uy, nada de nada. Estoy tranquila. Yo superé una enfermedad muy dura y eso me enseñó a que no hay que hacer planes de nada en la vida. Lo que tenga que ser llegará y lo viviré como pueda, pero hoy soy una mujer sin planes.

C. ¿Cómo lleva estar confinada?

Toñi Estoy sola en casa y triste por la situación. Me paso el día llorando por lo que veo en televisión o los aplausos de los balcones. Es emocionante ver a todo el mundo unido. Amo este país y tengo sentimientos encontrados.

C. Días atrás tuvo que celebrar su cumpleaños sola entre sus cuatro paredes.

T. Te diré que soy una mujer que no necesita estar siempre acompañada, y con la tecnología estoy conectada con todos mis seres queridos.

C. Con la ilusión que tenían tras este trabajo discográfico…

T. Pues sí. Es mala suerte que después de tanto tiempo y haber producido nosotras este disco se haya parado… de todas formas a mí hoy lo único que me importa es que España salga adelante. Ya llegará otro momento, pero hasta entonces hay que escuchar música porque te aseguro que cura. Hoy tenemos que alegrarnos de tantos héroes como hay en la sociedad y el fin de los divos y las tonterías.

C. Su salida de Supervivientes fue muy amarga.

T. Nunca entendimos lo que nos hicieron. Abandonamos convencidas de que nuestra presencia no era importante. Estaba Pantoja, la estrella de esa edición, y creímos sinceramente que no era trascendental nuestra marcha. Pero hoy todo eso ya da igual.

C. Es la primera vez en mucho tiempo que está sin pareja. ¿Cómo lo lleva?

T. Fíjate que en estos momentos estoy más cerca de mis exparejas que nunca. Nos hablamos a diario, nos preguntamos e interesamos. Pero si me hablas de amor, amor pues la respuesta es que no hay nada. Después de tener relaciones de muchos años, hoy lo único que me puede interesar es una ilusión, un roneo que me divierta y estimule ya que el amor lo tengo con mi familia.

C. ¿Cuál es su sueño?

T. Salir de esta situación y que nos ayudemos en todos los aspectos.

C. ¿Tiene un buen colchón para afrontar la crisis económica que ya tenemos encima?

T. Uff, los artistas vivimos sobre todo de las galas del verano. Hemos trabajado toda la vida y no nos falta ni nos sobra, pero si el trabajo se para de forma tan radical, pues tú me dirás cómo vamos a salir adelante.