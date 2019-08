20 ago 2019 Sara Corral

Tras su polémico paso por las playas de Honduras para concursar en 'Supervivientes 2019', las Azúcar Moreno han decidido romper su silencio y arremeter directamente contra quien las invitó a no volver más a un plató en la vida, Jorge Javier Vázquez, el presentador del 'reality'. Y es que fue tan grande la polémica por la supuesta estrategia y planificación que las hermanas Salazar tenían antes de entrar a concursar, que Telecinco se vio duramente dolido. Sin embargo, estas han roto su silencia y han decidido hablar.

"Nosotras estamos muy recuperadas de lo que hemos vivido hace dos meses, gracias a Dios, porque tanto nosotras como los que nos quieren saben cómo somos y en ese sentido estamos muy bien, muy tranquilas", comenzaban diciendo minutos antes de entrar a su concierto.

"Fue muy cruel en sus palabras y esas palabras no van con lo que hemos hecho, nos hemos ido de un reality, pero no hemos robado ni hemos matado a nadie. Creo que hay gente a la que sí se le podían haber dicho todos esos adjetivos que se nos dijo a nosotras, y los tiene muy cerca, y nunca les ha dicho nada", sentenció Encarna tras las palabras de su hermana.

"Y otra cosita. Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que viví. Jorge, no se puede ser así, porque el que la hace la paga. Tú vienes de abajo, has servido café, has sido un don nadie, y nadie te ha hablado así. Hay que ser más justos en la vida", continuaban diciendo.

"Nosotras tenemos mil fallos, y hemos pedido perdón a la audiencia y a la productora. No tenemos nada en contra de Telecinco. Pero esta persona nos ha hecho un daño moral tremendo, y eso no se puede hacer. Con dos personas que llevamos trabajando desde que tenemos uso de razón. Lo único que te digo es que la plaza está llena, la gente nos mima y nos quiere. No hace daño quien quiere, sino quien puede. Así que que te vaya bonito, adiós", sentenciaba Toñi.

Esta claro que amabas están más que dolidas con la cadena y el programa, lo que no sabemos es si algún día podrás salvar sus diferencias y volver a los platós de los cuales fueron rechazadas.

