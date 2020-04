6 abr 2020

El 8 de abril, Movistar+ estrena ‘La línea invisible’, serie de Mariano Barroso que se centra en el origen de ETA y el primer asesinato de la organización (el guardia civil José Antonio Pardines). Con respecto a ‘Patria’, cuyo estreno se ha retrasado, el director dice que la suya mira al presente desde el pasado, mientras ‘Patria’ contempla el pasado desde el presente.

Inspirada en una idea original de Abel García Roure, se ha rodado en el País Vasco. 6 episodios de 45 minutos. El 7 de junio de 1968 el jefe de ETA Txabi Etxebarrieta (Àlex Monner) cruzó “la línea invisible” al matar a Pardines. Pocas horas después Txabi era abatido por la guardia civil (el primero en matar y en morir). Sus compañeros (Anna Castillo, Patrick Criado…) deciden vengarlo y matan al inspector Melitón Manzanas (Antonio de la Torre). Se abre un camino de dolor y terror que durará 50 años.

Las hemanas Harvey

La portada del libro. pinit

Diana Godfrey-Faussett-Osborne nació en Kent en 1915, creció con institutrices y no abandonó su casa hasta que se casó y se fue a Kenia. En 1948 se marcharon a Malasia, donde escribió ‘Protege a tus hijas’ (Rara Avis). Las hermanas Harvey no son convencionales, tienen nombres raros y no van al colegio. Su padre escribe novelas policíacas y su madre está casi siempre en su cuarto.

Ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tiene algo de ‘Orgullo y prejuicio’ y de ‘Mujercitas’. Morgan, una de las cinco hijas, cuenta lo que pasa, hasta que se da cuenta de lo raro de ese aislamiento. El tono es de comedia, hasta que la narradora y el lector descubren lo perturbador de la situación.

40 años de China

Una imagen de la película pinit

Nos interesa más China y tenemos más tiempo para ver una China fea en una enorme película. Por su duración y por su grandeza. ‘Hasta siempre hijo mío’ (Filmin) cuenta la vida de una pareja en los últimos 40 años y bajo la política de hijo único (este desastre también está el documental ‘One Child Nation’ en Amazon). Una medida política en un país con un estricto control estatal que afecta a lo más íntimo. Hasta bailar por Boney M es subversivo. Yong Mei y Wang Jiu-chun son dos intérpretes prodigiosos en esta película que al principio resulta confusa pero que luego fluye y fluye.

Una mujer de armas tomar

Vic Echegoyen con el libro. pinit

Julie d’Aubigny (1670-1707) es un personaje tan fascinante que quizá una novela no le haga justicia. Pero Vic Echegoyen ha acometido la empresa con un relato histórico de aventuras, ‘La voz y la espada’ (Edhasa). Julie d’Aubigny fue criada para el peligro y para la ternura. Su educación le permitió ser maestra de esgrima y la primera contralto. Por un desencuentro en París con un jefe de policía, huyó a Marsella con su amante y se ganaban la vida con exhibiciones de esgrima. En la ópera se enamoró de una jovencita a la que sus padres metieron en un convento. Ella la liberó. La corte de Luis XIV, monjas, generales, bandidos, compositores, romance, intriga…