7 abr 2020

Hay profesiones vocaciones, y está claro que, al menos en el caso de Dabiz Muñoz, la de cocinero lo es. En medio de esta cuarentena en la que la inmensa mayoría de los usuarios de las redes sociales están siendo tremendamente generosos, él ha querido compartir con todos nosotros cómo era esa primera carta que él ideó para un restaurante.

Carta que no llegó a ejecutarse, porque tan solo tenía 12 años, pero que demuestra que siempre tuvo más que claro que su vida estaría ligada a los fogones. Un documento, a máquina de escribir y con los precios en pesetas, que hablan mucho de él y de por qué hoy tiene el éxito que ha cosechado.

"En casi todas las entrevistas que he hecho en mi vida me han preguntado que porque quise ser cocinero... La verdad es que no lo sé, creo que nací con el gen de cocinar desde pequeño, con 12 años allá por el año 1992 me dedicaba a hacer esto con una máquina de escribir antigua. PD: los precios de la carta obviamente son en pesetas", se puede leer junto a ese folio.