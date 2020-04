9 abr 2020

Han entrado en una guerra sin cuartel escenificada en el plató de 'Supervivientes', hasta el punto que ambas han asegurado que van a retirarse de la primera línea mediática. Adara Molinero y Bea Retamal no se dan tregua. Y, ahora, es la primera, a la que se acusa de haber tonteado por WhatsApp con el que hoy es ex de la segunda, Rodrigo Fuertes (sus mensajes, al descubierto), quien lanza una ofensiva definitiva.

Ha sido en su último vídeo de Mtmad donde ha sido muy contundente. "Vengo a hablar de una enemiga. Enemiga porque se lo ha buscado ella", empieza la madrileña, que hace una aclaración previa a todo el relato que va a escuchar quien esté delante de la grabación: "Todo lo que yo hablo de Bea sale de mí, Rodrigo tendrá su forma de pensar y yo tengo la mía".

Una vez hecha esta advertencia, para que nadie se lleve a equívocos o señale a quien no se debe, explica que, antes de que comenzara esta guerra pública entre ellas, recibió un mensaje de Bea en el que le decía: "Oye, gracias, ya me he enterado que has hablado bien de mí, cuando quieras tenemos una conversación". Adara no dudó en responder en el mismo tono conciliador: "No te preocupes, no hace falta que tengamos ninguna conversación". Pero Bea insistió y accedió a que se vieran.

No puedes dar la cara por una persona y luego meterle la puñalada"

"Llega el siguiente día en ‘Supervivientes’ y me la clava. Yo pensando que podíamos ser amigas o por lo menos llevarnos bien… ¡Estábamos hablando hasta de quedar! Y dice delante de todo el mundo que yo desbloqueé a Rodri cuando ellos dos lo dejaron y que a mí siempre me había gustado Rodri", cuenta Adara sobre cómo sucedieron los acontecimientos y para que entendamos su tremendo mosqueo.

Es entonces cuando habla de traición y de cómo la engañó por unos minutos de protagonismo: "Hay que tener valores en la vida. No puedes dar la cara por una persona y luego meterle la puñalada como una falsa, que es lo que eres, has sido siempre y lo que has demostrado. Todo por televisión".

Y le explica que, si ella hubiese querido conquistar a Rodri, lo hubiese hecho: "Pero vamos a ver chica… Vamos a ver… ¿Tú te piensas que en su momento si yo hubiera querido no hubiera ido a por Rodri y hubiera sacado mis armas de mujer y le hubiera conquistado? ¿Tú has visto tu cara y has visto la mía? Dices tonterías".

Está celosa y no sé el motivo"

Tras este ataque de chulería, le lanza otro dardo a Retamal, siempre en defensa propia de los calificativos recibidos por la otra parte: "Me dice que soy una choni. La única choni eres tú, solo hay que ver la pinta que tienes. En Instagram intenta dar una imagen de fina. Pero luego llegó a 'Supervivientes' y volvió a sacar su auténtica vena de choni y barriobajera. Tu risa es muy desagradable y te ríes a veces sin venir a cuento. Lo que le pasa es que está celosa y no sé el motivo".

No tiene pinta de que este sea el capítulo final de una guerra a la que le quedan muchas batallas por el camino que librar...