31 mar 2020 sara corral

Compartir en google plus

Gianmarco Onestini y Adara Molinero han sido una de las parejas más adoradas por la audiencia de los últimos meses. Ambos protagonizaron una historia de amor propia de película dentro de la casa de 'GH VIP 7', y ahora, que parecía que todo les iba a la perfección, han sorprendido a sus seguidores con esta inesperada ruptura. Pero, ¿Cuál ha sido el verdadero motivo? Te lo contamos.

Este fin de semana, la pareja nos sorprendían a todos al desvelar que su relación llegaba a su fin y por un motivo un tanto impactante. Según afirma el italiano, la ganadora de 'GH VIP 7' hablaba con un exconcursante de 'GH', Rodri, y al parecer, sus mensajes escondían algo detrás.

Ayer, Antonio David Flores desveló el contenido de estos mensajes, y Gianmarco explotó en directo al leerlos. "En el momento en que dicen que viven cerca y bromean con pedirse aceite y sal, ahí se borra un mensaje. También hay muchas otras partes que él le envía fotos de ellos dos juntos cuando estaban haciendo la carpeta en GH 17", decía el italiano.

Tras un gran enfado del joven italiano al leer los mensajes, Jorge Javier Vázquez ha desmontado su teoría. Y es que el presentador no se cree las palabras de Gianmarco y cree que es una mera estrategia, con un mensaje de Rodri, Jorge finalizaba la discursión leyendo: "Ya he dicho que no hay absolutamente nada más que una conversación entre dos amigos".