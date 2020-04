8 abr 2020

Lo veíamos venir, porque ya en su anterior ruptura fue igual. Gianmarco Onestini está dolido. Mucho. Adara Molinero le ha roto el corazón con su actitud. Sobre todo, con ese presunto tonteo con Rodrigo Fuertes, ex de Bea Retamal. El italiano ha decidido hablar largo y tendido sobre cómo se encuentra tras romper y emprender viaje a su país, y ha aprovechado para soltar otra ristra de reproches.

Es en la revista 'Lecturas' donde habla este miércoles de todo el daño que le ha hecho la mujer que le conquistó en 'GH VIP 7', cuando aún estaba con Hugo Sierra. Una historia de pasión, tensión y sentimientos encontrados que ha terminado por una infidelidad en potencia, según él. Una versión que dista de la que da ella, que sostiene que Gianmarco es un celoso empedernido.

Esta detalla ese capítulo que dio pie a que la relación estallara por los aires. "Estábamos en la cama abrazados y empezaron a llegar un montón de mensajes, los vimos juntos. El último era: '¿Cuándo nos vemos?'", revela Onestini que, tras reconocer que sigue enamorado de ella, porque son sentimientos que no pueden borrarse e la noche a la mañana, añade: "Solo se ha enseñado una mínima parte, los que han querido ellos. Los WatsApp no se han visto".

Me ha descrito como a un monstruo"

Se siente hecho polvo por la imagen que se ha dado de él en las dos últimas semanas a través del relato que Adara ha hecho en diferentes intervenciones televisivas. "Estoy muy mal, no esperaba que Adara fuera a contar tantas mentiras solo por salvar su imagen y dañar la mía, por hundirme. Es muy triste, me ha descrito como a un monstruo. No me merezco lo que me está haciendo, he sido súper bueno con ella", se lamenta.

Pero, si hay algo que se le haya clavado en el corazón, es el desinterés que ha mostrado por saber si llegaba o no bien hasta su casa, en Italia, en medio de la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo: "No le ha interesado nada cómo estaba yo, ha tenido una extrema indiferencia. Me he ido a Italia en una situación de emergencia, con el coronavirus, y no me ha mandado ni un mensaje para saber cómo había llegado".

El hombre al que conocimos gracias a 'GH VIP' se despacha a gusto con la que ha sido su pareja, asegurando que es fría, poco habladora e inmadura. Unas cualidades que puede que sea un bálsamo para que él la olvide antes.