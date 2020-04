9 abr 2020

Se acerca la entrada (oficial) en la primavera y con ella la época donde las bodas están en auge. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha provocado un efecto inesperado para muchas parejas que lo tenían ya todo casi a punto para darse el 'sí, quiero'. Entre los famosos, también. Los últimos que han tomado la decisión de dejarlo para otro momento, han sido Jennifer Lopez y Álex Rodríguez.

Si bien es cierto que nunca llegaron a desvelar la fecha exacta en la que se convertirían en marido y mujer, ha sido ella misma quien ha manifestado, en una entrevista con Ellen DeGeneres, que lo van a dejar para más adelante por la crisis sanitaria mundial. "Ya iremos viendo qué pasa. La verdad es que no tengo idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás", eran sus palabras, con las que dejaba todo en el aire.

Pero ellos no son los únicos a los que se les han trastocado los planes. Beatriz de York y Edoardo Mapelli deberían casarse el próximo 29 de mayo. No queda tanto para la fecha y lo cierto es que el panorama en Reino Unido no es muy alentador... Pueden esperar a que los acontecimientos dicten sentencia o dar un paso al frente. Es cierto que es un riesgo continuar sin alterar los planes, aunque, si luego no es posible realizar una reunión multitudinaria, siempre les quedará la opción de sellar su amor ante dos únicos testigos y el sacerdote. La pareja ha anunciado que está examinando el panorama y que todavía no saben qué hacer.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli están barajando todas las opciones para determinar si siguen o no adelante con la boda, fijada para el 29 de mayo. pinit

Sin salir el Reino Unido, James Middleton, el menor de los hermanos de la duquesa de Cambridge, ya ha revelado que él y su prometida, Alizee Thevenet, posponen el enlace. A ellos sí que les gustaría que fuese una fiesta por todo lo alto, lejos de la intimidad que requiere ahora mismo cualquier actividad en casi todos los rincones del mundo.

James Middleton y Alizee Thevente anunciaron hace unos días que celebrarían el enlace más adelante. pinit

Y la que parece que tampoco se vistió de blanco, hace una semana, es Emma Stone. Y si se ha casado con Dave McCary en Los Ángeles, tal y como habían previsto, han sabido guardar con el mayor de los celos el evento, porque no hemos visto ni una sola imagen. Claro, que esa es una de las ventajas de la poca afluencia de público que se permite a los enlaces en estos momentos: puedes conseguir que, realmente, no se filtre ni una imagen, puesto que el círculo de sospechosos se estrecharía demasiado...

Emma Stone y Dave McCary debían haberse casado la pasada semana. pinit

"Katy estaba realmente emocionada de ir embarazada hasta el altar". Estas son las palabras que recoge Pagi Six, sección de crónica social del 'New York Times', sobre el disgusto que tiene Katy Perry, que también va a tener que esperar para convertirse en mujer de Orlando Bloom. Veremos si llega a tiempo para cumplir ese deseo de casarse en el periodo de gestación.

Katy Perry deseaba casarse con Orlando Bloom estando embarazada, un plan, ahora mismo, en el aire. pinit

¿Y en España? Pues Anabel Pantoja ya ha dejado claro que cancela el enlace con Omar Sánchez"hasta cuando se pueda". Es una mujer muy familiar y piensa firmemente que, si los suyos no pueden estar, mejor esperar. Porque no olvidemos que ella está pasando el confinamiento en Gran Canaria, con su prometido, y el resto de los Pantoja, en Andalucía.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya han pospuesto su enlace, previsto para este mes de junio. pinit

En cuanto a Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, ella aboga por esperar un poco más, a ver si van cayendo ciertas restricciones y disipándose algunas de las incógnitas e incertidumbres en medio de las que discurre nuestra rutina. La fecha señalada en el calendario para ellos es el 14 de junio. ¿Llegarán?