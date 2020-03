27 mar 2020

No es defensora en plató, sino de la mujer de su padre, Ana María Aldón, pero anoche Gloria Camila Ortega quiso hacer una confesión para reconocer que lo está pasando mal porque, parte de los problemas de Rocío Flores de cara al público, se deben a la imagen dada en un enfrentamiento con Kiko Jiménez, ex de Gloria, que esta no supo frenar.

Rocío siente una incondicionalidad sin extremos hacia su tía, Y eso provocó más de un roce con Kiko en el plató de 'GH VIP 7' cuando este salió de la casa y el padre de la joven, Antonio David Flores, aún seguía en concurso. Anoche, Gloria no pudo evitar admitir que tiene sentimiento de culpabilidad por no haberla protegido y haberla lanzado a una guerra que no le correspondía.

"Me siento culpable de que se haya tenido que comer parte de mi mierda, la he llevado a un terreno que no era el suyo, ella estaba aquí defendiendo a su padre y soy su tía y me quiere...", eran las palabras de la hija de Ortega Cano, que subrayaba que el amor entre ellas era mutuo: "La amo".

Aunque lo más duro de la noche para Gloria estaba por llegar, porque se enzarzaba en una más de sus innumerables discusiones con Sofía Suescun, actual pareja de su ex. Un clásico desde hace meses. Con indirectas en diferentes entrevistas, cruce de tuits o, como en la sexta gala de 'Supervivientes 2020', a la cara y sin vacilar.

Era la navarra quien encendía la mecha, manifestando que su 'enemiga' tiene una absoluta "obsesión" por ella y que, además, se había saltado las normas de la cuarentena al llamar un peluquero para que fuese a su casa a dejarla lista para la gala. "La única que se salta las normas eres tú faltándole el respeto a la Policía de Marbella", comenzaba Gloria, que le recordaba, por si no estaba al tanto que "no me he saltado el confinamiento, yo no sé si te has puesto al día pero la peluquería a domicilio a día de hoy se puede".

Suescun le lanzaba un nuevo dardo, con muy mala baba: "No se puede a no ser que tengas una minusvalía. Creo que pelo no tienes pero minusvalía tampoco, creo". La hija de Ortega Cano, le replicaba: "Yo no tendré, pelo pero tú no tienes neuronas".

Aún quedaba la parte más cruda de ese enfrentamiento, cuando Suescun decía que ella estaba "orgullosa de mi hermano (expulsado anoche), no como otras, que lo coja quién lo tenga que coger". En esta especie de partido de tenis con todos pendientes de los 'zascas' de una y otra, le tocaba a Ortega: "La que te espera a ti cuando tu novio tenga el juicio de Marbella".

Un tema muy sensible para Sofía como se desprendía de su nuevo golpe: "El tema de Marbella no tiene ninguna sentencia pero la que va zurrando en la calle, que te han grabado, eres tú. Vas arrastrando de los pelos. Mi novio no arrastra a nadie y mi hermano tampoco, tú sí".

Continuará... (no nos quepa duda)