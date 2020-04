11 abr 2020

Dicen que durante la cuarentena las emociones y los recuerdos se intensifican. Y si no que se lo digan a Estela Grande. La ex concursante de 'GH VIP 7' ha querido recordar en su canal de Mtmad algunas imágenes de los viajes más especiales que ha hecho con sus amigos. Pero durante el vídeo se ha encontrado con algunas fotos junto a su ex pareja Diego Matamoros y se ha venido, literalmente, abajo.

Una reacción de lo más esperada tras saber hace poco más de un mes a través de una entrevista para Lecturas, que la modelo se encuentra bajo tratamiento psicológico por la dolorosa ruptura que vivió junto a Diego después de que ésta protagonizara un cariñoso acercamiento con su compañero de concurso, Kiko Jiménez (actual pareja de Sofía Suescun y ex de Gloria Camila).

Estela ha comenzado recordando su despedida de soltera: "Veo las fotos y se me pone un nudo en el estómago. Yo con el velo blanco y todas ahí, qué bien nos lo pasamos".

Una de las imágenes de la luna de miel de Diego Matamoros y Estela Grande. pinit

Pero la cosa no quedaba ahí. El dolor se intensificaba cuando el propio Diego aparecía en las imágenes de su luna de miel en Maldivas: "He tenido que cortar porque estoy viendo las fotos, y hay fotos súper guays pero claro, tengo millones de fotos en el ordenador y he encontrado todas las fotos de mi luna de miel. Y la verdad que me pongo a verlas y flipo. No las había visto desde hace bastante tiempo...", explicaba con la voz rota.

¿Se trata de una estrategia para llamar la atención de su ex para volver a retomar su relación o simplemente se ha puesto nostálgica? El tiempo hablará...