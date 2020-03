19 mar 2020

Parecía que iba a llegar a más. De hecho, durante su encierro en 'GH VIP 7', sus respectivas parejas fuera lo pasaron muy mal. Tanto, que a Kiko Jiménez casi le cuesta su relación con Sofía Suescun y, su reencuentro en 'El tiempo del descuento', acabó por dinamitar el matrimonio de Estela Grande con Diego Matamoros.

Aquel acercamiento peligroso, sin embargo, parece que fue vivido y entendido de diferente manera por cada uno de ellos. Esa es la conclusión a la que llegamos después de ver su último cruce de reproches. Tras las declaraciones de ella en la revista 'Lecturas' asegurando que "me he obcecado en luchar por mi amistad con Kiko cuando no merecía la pena", han tenido un tenso cara a cara en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Yo quería una amistad con ella", explicaba él ex de Gloria Camila Ortega hace unos días, antes de ese encontronazo.

"Yo no te reclamo atención, estás muy equivocado. Al final yo soy la que se ha metido al barro y tú nada", le echaba en cara Estela a Kiko ayer por la mañana en el espacio de Cuatro presentado por Toñi Moreno. "Si yo te veo por Telecinco te saludo, eso es lo que yo quería, no esperaba nada más", era la respuesta de él.

¿Se quedaba callada la modelo? No. "Te veo tan achantado ahora...", era la réplica, con un tono más que evidente de malestar y reproche hacia su actitud desde que terminara su momento televisivo. Y, por lo visto en ese cara a cara, no parece que su guerra, donde la decepción es la bandera, haya librado su batalla final.