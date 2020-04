13 abr 2020

'Toy boy' (conoce aquí a Jesús Mosquera, otro de sus protagonistas) ha resultado ser una de las series más seguidas durante esta cuarentena. Producida por Atresmedia, se ha convertido en pocos días en una de las ficciones más vistas de Netflix, y no solo en España, también en Estados Unidos, Brasil, Argentina o India. Entre sus anónimos protagonistas, salvo Cristina Castaño, un nombre ha comenzado a sonar con fuerza: el de Carlo Costanzia, el hijo mayor de Mar Flores y su primer marido, con el que comparte nombre.

A sus 26 años el joven ha dado el salto a la fama metiéndose en la piel de Jairo, un stripper mudo que busca cumplir su sueño de convertirse en bailarín. Aunque se trata de su primer trabajo como actor, parece que su futuro es más que prometedor. Lo que comenzó siendo un pasatiempos para Carlo parece que se ha convertido en su primera opción profesional. Estudió dos años de interpretación en Italia y más tarde en la escuela Juan Codina, en Madrid. De ahí a comenzar su carrera en la pequeña pantalla, para lo que se preparó a fondo. De hecho, entrenó duro para lucir un marcado físico y aprendió algunos pasos de baile que le sirvieron para estar a la altura de las complicadas coreografías que se pueden ver en la serie.

En este camino cuenta con el apoyo incondicional de su madre, musa de los 90 que, tal y como él mismo ha afirmado en varias entrevistas, se ha mostrado orgullosa de su éxito. Pero si hay algo que Carlo tiene claro es que trabajará duro para quitarse la etiqueta de 'hijo de' y labrarse su propio futuro. Personalidad no le falta, y ganas tampoco. De hecho, ya va recogiendo el fruto de su trabajo; bien a través de las redes sociales —con el aumento de sus seguidores— o con una posible segunda temporada de 'Toy Boy'.

En el plano sentimental, su corazón está libre. De hecho, tal y como ha afirmado en una entrevista en a 'El Español', está viviendo este confinamiento en compañía de sus tres perros. Atrás quedó su relación con Mel Hidalgo, la bailarina con la que posó en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. "No es que nos estemos dando tiempo ni nada, simplemente que la relación ha quedado en una amistad y ya está. Cuando no pueden ser las cosas pues no son y ya está", ha declarado.

Centrado en su trabajo, Carlo tiene claro que su prioridad es continuar su carrera en el mundo de la interpretación. Y parece que va a por todas.