15 abr 2020

Llevaba un mes casi ausente en las redes por problemas de salud. Así lo hacía saber este lunes Kiko Rivera ante sus 'followers', a los que explicaba que las últimas semanas habían sido complicadas por culpa de un nuevo ataque de gota. Pero ya está de vuelta. Y, tal y como anunció, va a acompañar a su comunidad virtual un rato todos los días a las siete de la tarde.

Ayer, además, quiso entrar en directo en 'Sálvame', mediante videollamada, para contarle a Jorge Javier cómo está viviendo estas semanas de aislamiento en las que, como el resto de españoles, "he visto series nuevas y antiguas". Además, se ha abierto un canal de YouTube en el que, ayer mismo, comenzaba un programa.

Kiko Rivera entra por videollamada en 'Sálvame'. pinit

El 'DJ' no tenía inconveniente en hablar de su familia y las relaciones de los miembros de la misma, que es, a fin de cuentas, lo que le interesa al espectador. Máxime con los meses tan revueltos que han tenido en Cantora. Y, lo más sorprendente, es que parece que está dispuesto a limar asperezas con su hermana, Chabelita.

"Ayer hice una videollamada con mi hermana y todo", confesaba, añadiendo que pudo hablar con su sobrino Alberto, y que ella hizo lo propio con las niñas que Kiko tiene junto a Irene Rosales. Una especie de tregua en medio de una situación en la que, lo mejor, es aprovechar para reconducir las aguas hasta su cauce.

¿Y su madre? Porque sabemos que está cerrada en Cantora a cal y canto, pasándolo mal por lo que pudiera pasar a doña Ana, que arrastra problemas de salud desde hace años. "Hablo con ella todos los días. Nos ha subido ese cariño por las personas que tenemos", explicaba el artista, añadiendo: "A la pobre le ha pillado ahí en el campo, que siempre vamos a visitarla".

"Vive a una hora y media de aquí. Quizás todos los días no vamos, pero le llevamos a las niñas, va Irene y ahora no podemos. Ahora está allí con Agustín y la yaya y está preocupada, es normal", terminaba Kiko, no sin manifestar el deseo tremendo que siente por poder abrazar y besar a los suyos. Porque, quizás, este virus haga reflexionar a los Pantoja y desaparezcan las diferencias que han aireado en los últimos tiempos en los medios de comunicación.