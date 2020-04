16 abr 2020

Compartir en google plus

A Paula Echevarría las masas de Instagram no le dejan pasar en paz ni la cuarentena (ya le pasó nada más comenzar la alerta sanitaria). Cada pequeño detalle en sus imágenes, puede ser susceptible de verter una crítica o de agrandarlo tanto como para generar una polémica viral. No es una teoría o una hipótesis: es una realidad. Porque ha vuelto a pasar.

La actriz colgaba una foto besando a su pareja, Miguel Torres, durante un viaje a Marrakech y muchos se percataban en una pequeña mancha en su cuello. Al momento, más de uno lo identificaba como un chupetón y comenzaban a circular el rumor y los cientos de comentarios de todo tipo sobre Paula...

Así que, ella ha querido aclarar que las apariencias, mucha veces, engañan, y ha explicado de qué se trata en realidad. "Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos… ni de quien lo dice ni de los chupetones… Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales… Dar por hecho algo a simple vista… Y por eso me apetece aclararlo".

Así empezaba Paula su explicación. pinit

Acto seguido, colgaba una segunda 'story' en la que desvelaba el misterio. De qué se trataba en realidad esa sombra que había llevado a equívoco a la comunidad virtual. "¡Es la bolita de mi pendiente! Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión". Más claro no lo podía decir...

Bueno sí, porque invita a quien lea su texto a que haga una reflexión sobre las conclusiones precipitadas: "Esto es una tontería y me da igual… Pero esto es una moraleja para que antes de juzgar por una imagen a simple vista nos paremos a pensar… ¿No creéis?".