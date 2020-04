17 abr 2020

De Kiko Matamoros, si no todo, lo sabemos casi todo. No son pocas las veces que ha concedido exclusivas o que se ha sentado en un plató de televisión para responder a preguntas de su intimidad. Y lo reconoce abiertamente: lo hace, la mayoría de las veces, por dinero. Es una manera como otra de buscarse la vida, mucho más si despierta el interés necesario en la audiencia para que los medios cuenten con él. Y estamos ante el caso.

Fue hace unos días, en 'Viva la vida' donde, sin embargo, nos sorprendió con un par de declaraciones que reconocían errores del pasado. Pinceladas sobre las que no se había pronunciado y que han generado una ola de comentarios. Sobre todo, porque el colaborador de Telecinco se abría en canal como pocas veces se le había visto.

La primera de ellas era en relación a los problemas que sufrió con Makoke desde años antes de que se hiciera efectiva esa ruptura que se conoció en el verano de 2018. "Me tuve que separar nueve años antes de que acabara nuestra relación, fue el momento en el que empezó nuestra crisis", comenzaba Matamoros revelando.

"Te mandas mensajes de no separarte por el bien de tu hija… Mi hija es mayor y los vínculos que tenga con ella espero que dependa de nosotros dos. Makoke estuvo en mi vida, le deseo lo mejor. No quiero nada malo para ella. Lo mejor para todos y para mi tranquilidad es tener la menor relación posible", añadía en un tono conciliador que no siempre ha sido la contante desde que terminara su matrimonio.

No se lo puse fácil a mi padre"

El segundo asunto que tocaba con sinceridad, era el de la relación tensa que mantuvo con su padre, algo de lo que se ha arrepentido públicamente en varias ocasiones. "Mi padre tenía costumbres muy estrictas, acordes con una época. No se lo puse fácil. Me parezco a él en muchas cosas", expresaba un Matamoros que se pronunciaba en otro tono, derramando lágrimas, sobre su madre.

"La quiero muchísimo, me acuerdo de ella todos los días de mi vida. Tuvo una enfermedad degenerativa. Tuvo metástasis… Yo ya tenía una edad. Tenía la sonrisa más bonita del mundo, era súper generosa. Me acuerdo de ella siempre", se emocionaba al recordarla en esa entrevista en la que se dejó ver transparente y sin dobleces.