5 mar 2020

Será este jueves, 5 de marzo. Y lo ha anunciado él mismo. Así, Kiko Matamoros (despedido hace unas semanas de la discoteca en la que trabajaba) se ahorra los rumores y las especulaciones, un terreno en el que está más que curtido. Era en 'Sálvame' donde contaba que iba a meterse de nuevo en el quirófano y qué era lo que iba a hacerse. Toda la información bien clara.

"Mañana jueves me quito esta chicha", decía señalándose el abdomen. "Como mañana me opero aprovecho hoy para comer lo que quiera, que después ya no podré", añadía en un claro ataque velado a su compañera Anabel Pantoja, a la que siempre están juzgando por lo que come después de años con un balón gástrico colocado.

Para Kiko este tipo de intervenciones para mejorar su imagen se han convertido en una práctica recurrente. El ex de Makoke se operó las orejas, se eliminó las ojeras y, en 2015, experimentó uno de los cambios más expectaculares con el 'lifting' al que se sometió.

Y en ningún momento lo ha ocultado. De hecho, ha aparecido en pantalla tras alguna de esas operaciones, cuando aún no se habían asentado los cambios. Matamoros es de los que da naturalidad a estos retoques a los que es incondicional él, pero también muchos otros de sus compañeros de programa.