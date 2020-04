17 abr 2020

Si hay algo que no permite, bajo ningún concepto, Rocío Flores (su evidente pérdida de peso en 'Supervivientes 2020') es la falta de respeto a su gente. Por si no había quedado suficientemente claro hasta la fecha, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco lo demostró de nuevo anoche. Fue en una bronca con José Antonio Avilés, con quien parece que la relación que han mantenido hasta ahora va a perder la cordialidad.

Porque la joven vio cómo atacaba a Albert Barranco, el que ha sido su gran soporte en estos dos meses de concurso, metiendo, además, a su tía Gloria Camila por media. Y ella, sí que es absolutamente intocable para una Rocío que estalló como no lo habíamos visto antes desde que diera comienzo el 'reality'.

Yo sé la relación que tengo con Barranco"

El colaborador de 'Viva la vida' opinaba que Barranco se había acercado a Rocío por interés, para estar más cerca de Gloria Camila, con quien tuvo algo más que un flirteo previo a esa ruptura con Kiko Jiménez. "Avilés, me parece muy sucio lo que acabas de hacer. Yo sé la relación que tengo con Barranco y sé que no se acerca a mí por interés. Qué feo. Gloria es mi mitad y no tiene nada que ver, y que saques esto...", comenzaba el reproche.

Y como Avilés no era capaz de reaccionar, ella seguía: "Tú puedes decir que alguien se ha acercado a mí por interés cuando toda la isla piensa que tú te has acercado a mí por interés...". Un golpe directo a esos pensamientos que circulan sobre que este solo quiere sacar de la nieta de Rocío Jurado una entrevista, una vez en España, que le reporte algo de dinero.

José Antonio, muy tímidamente, trataba de tirar por tierra esa teoría... Pero la contundencia de su compañera de concurso le dejaba muy tocado. Sobre todo, porque esta, de soslayo, le dejaba claro que es "buena persona" y que suele dar "segundas oportunidades". No sabemos si, tan solo, estaba generándole expectativas e ilusiones a Avilés.