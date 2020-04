16 abr 2020

Hasta aquí ha llegado la paciencia de José Ortega Cano. A los continuos rumores de que su matrimonio podría verse mermado pr la actitud que Ana María Aldón (las palabras de esta que han molestado a Gloria Camila) está teniendo en la isla de 'Supervivientes' o la depresión que estaría atravesando el maestro por ese mismo hecho, se han sumado ahora las declaraciones de Kiko Jiménez asegurando que Carmen, hermana de José, insulta a la diseñadora o que Rosa Benito se coló en la boda.

Con el ex de su hija sentado en el plató de 'Sálvame', Ortega Cano aprovechaba para hacer una llamada telefónica al programa y, muy enfadado, tratar de zanjar, de una vez por todas, todos los temas que tanto daño les están haciendo a él y a su familia desde que comenzara el 'reality'.

"Yo no sé lo que tenéis en mi contra. Esto es un ataque hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mí por un sinvergüenza (refiriéndose a Kiko) que está ahí, que es un innombrable", comenzaba, haciendo visible el enfado desde el momento en el que se descolgaba el teléfono, y dejando claro que no iba a dejar pasar ni media más.

Imágenes de 'Sálvame' durante la contundente llamada de José Ortega Cano. pinit

"Carmen es una persona de 74 años y sé quién es, es mi hermana, parece ser que está sola con el confinamiento. Y entonces me imagino que a lo mejor en algún momento haya podido decir algo que no sea... Pero bueno, hablaremos...", continuaba Ortega Cano, pidiendo respeto hacia ella.

"Estoy regular porque esto es una situación muy desagradable, porque yo creo que soy una persona que he estado siempre a la altura de las circunstancias con los medios y con todo el respeto del mundo y creo que me tendrían que tratar a mí, siendo mayor, con la que está cayendo. Tengo un currículum de mi vida de hombre serio, con un talante simpático...", añadía antes de pasar al capítulo de todo lo que se está diciendo de su mujer y a subrayar, de nuevo, que no hay problemas en su relación: "La primera de la familia preferente es mi mujer, luego están mis hijos y luego mis hermanos. No pasa nada con Ana María son invenciones de gente. Estoy enamoradísimo de ella".

Antes de colgar, lanzaba un dardo a Jiménez, a quien reconocía que, en el pasado, tuvo afecto: "No te puedo decir lo que siento hacia él, me ha decepcionado mucho. Era uno más de la familia, de la casa... En la vida hay que tener clase y más si te han dado tanto cariño".